Почти пять тысяч жалоб на шумных соседей отправили жители Мангистау в прошлом году

фото из архива Lada.kz
В Казахстане растёт количество зарегистрированных административных правонарушений, связанных с ночным шумом. Счёт идёт на десятки тысяч жалоб. Рекордное число приходится на неполный 2023 год. За январь–ноябрь в правоохранительных органах РК зарегистрировано 87,3 тыс. таких правонарушений. Это на 20,8% больше аналогичного периода 2022-го. Если сравнивать данные по неполному прошлому году с показателями пятилетней давности, то рост будет в 2,3 раза.
Сложно оценить, стали ли казахстанцы действительно чаще делать ремонт или устраивать вечеринки по ночам. Публикуемая Комитетом правовой статистики и спецучётов Генпрокуратуры РК (КПСиСУ ГП) статистика позволяет лишь сделать вывод, что казахстанцы стали чаще жаловаться на своих соседей. Такие обращения вполне действенны и не требуют в дальнейшем участия недовольных в разбирательствах. 99,2% правонарушений рассматриваются сразу уполномоченным органом (МВД), и нарушитель привлекается к ответственности. До судов доходит только 0,01% таких дел. Например, за 11 месяцев прошлого года из 87,3 тыс. зарегистрированных правонарушений по статье 437 КоАП РК «Нарушение тишины» судом было рассмотрено всего 9 случаев.
Основная часть (99,9%) всех привлечённых к ответственности — это физические лица: соседи, которые слишком громко выясняют отношения или делают ремонт по ночам. На владельцев различных кафе, ресторанов, баров, которые находятся в многоквартирных домах и устраивают ночные дискотеки, на самом деле жалуются не так часто: за 11 месяцев — всего 100 подобных жалоб на весь Казахстан.
Самым «шумным» (или же, скорее, самым чувствительным к шуму) городом страны можно считать Астану. За неполный год с жалобами на нарушение тишины обратились около 17 тыс. астанчан, это каждая пятая жалоба в РК. На втором месте ещё один крупнейший мегаполис республики — Алматы. Там на горячую линию органов правопорядка по поводу нарушения тишины звонили около 11,5 тыс. раз. В тройке «неспящих» также Карагандинская область, где зафиксировано 7,1 тыс. жалоб. На четвертом месте Павлодарская область и их 5,4 тысячи жалоб. ТОП-5 замыкает Мангистау - здесь в 2023 году составлено 4,8 тысячи административных протоколов на нарушение тишины.
Нарушение тишины — это административное правонарушение, за которое положен штраф. При первой жалобе физлица должны выплатить в бюджет 5 МРП (в 2023 году — 17,3 тыс. тг), за повторное нарушение штраф в два раза больше (в прошлом году — около 35 тыс. тг). Юридическим лицам приходится раскошеливаться на большую сумму: от 20 до 100 МРП (от 69 тыс. до 345 тыс. тг) при первой жалобе, от 40 до 150 МРП (от 138 тыс. до 517,5 тыс. тг) — при повторной (расчёт произведён по данным на 2023 год).
Но это ещё не всё. Если жалобщик подаст гражданский иск и докажет в суде, что, допустим, громкое прослушивание соседями Rammstein по ночам привело к мигрени, скачкам давления или бессоннице, то, возможно, придётся ещё и компенсировать ему лечение и выплачивать моральный ущерб.
Статистики по гражданским искам в данной категории дел в открытом доступе нет, зато известна общая сумма штрафов, которые нарушители должны перечислить государству. За январь–ноябрь прошлого года шумным казахстанцам было выписано штрафов на 1,2 млрд тг. Правда, взыскано за этот период пока меньше половины — всего 523,5 млн тг. В сравнении с показателями пятилетней давности сумма, конечно, колоссальная: в 2018-м наложено штрафов всего на 347,9 млн тг, сообщает ranking.kz.
Проблема шумных соседей, на самом деле, касается только небольшой части населения. Судя по результатам выборочных исследований Бюро национальной статистики АСПиР РК за 2022 год, лишь 3,8% опрошенных казахстанцев недовольны внешним шумом. Основная часть респондентов удовлетворены (49,4%) или частично удовлетворены (46,3%) акустикой в своих домах.
Степень удовлетворённости меняется в зависимости от благосостояния. Как правило, обеспеченные горожане чаще, нежели бедные, живут в индивидуальных домах. При опросе статистики в принципе не нашли недовольных респондентов с высоким уровнем обеспеченности, а в группе относительно обеспеченных их доля была мизерна — всего 0,8%. Больше всего тех, кто не доволен шумоизоляцией и соседями, оказалось в группе малообеспеченных — 21,5%.
Сложно оценить, стали ли казахстанцы действительно чаще делать ремонт или устраивать вечеринки по ночам. Публикуемая Комитетом правовой статистики и спецучётов Генпрокуратуры РК (КПСиСУ ГП) статистика позволяет лишь сделать вывод, что казахстанцы стали чаще жаловаться на своих соседей. Такие обращения вполне действенны и не требуют в дальнейшем участия недовольных в разбирательствах. 99,2% правонарушений рассматриваются сразу уполномоченным органом (МВД), и нарушитель привлекается к ответственности. До судов доходит только 0,01% таких дел. Например, за 11 месяцев прошлого года из 87,3 тыс. зарегистрированных правонарушений по статье 437 КоАП РК «Нарушение тишины» судом было рассмотрено всего 9 случаев.
Основная часть (99,9%) всех привлечённых к ответственности — это физические лица: соседи, которые слишком громко выясняют отношения или делают ремонт по ночам. На владельцев различных кафе, ресторанов, баров, которые находятся в многоквартирных домах и устраивают ночные дискотеки, на самом деле жалуются не так часто: за 11 месяцев — всего 100 подобных жалоб на весь Казахстан.
Самым «шумным» (или же, скорее, самым чувствительным к шуму) городом страны можно считать Астану. За неполный год с жалобами на нарушение тишины обратились около 17 тыс. астанчан, это каждая пятая жалоба в РК. На втором месте ещё один крупнейший мегаполис республики — Алматы. Там на горячую линию органов правопорядка по поводу нарушения тишины звонили около 11,5 тыс. раз. В тройке «неспящих» также Карагандинская область, где зафиксировано 7,1 тыс. жалоб. На четвертом месте Павлодарская область и их 5,4 тысячи жалоб. ТОП-5 замыкает Мангистау - здесь в 2023 году составлено 4,8 тысячи административных протоколов на нарушение тишины.
Нарушение тишины — это административное правонарушение, за которое положен штраф. При первой жалобе физлица должны выплатить в бюджет 5 МРП (в 2023 году — 17,3 тыс. тг), за повторное нарушение штраф в два раза больше (в прошлом году — около 35 тыс. тг). Юридическим лицам приходится раскошеливаться на большую сумму: от 20 до 100 МРП (от 69 тыс. до 345 тыс. тг) при первой жалобе, от 40 до 150 МРП (от 138 тыс. до 517,5 тыс. тг) — при повторной (расчёт произведён по данным на 2023 год).
Но это ещё не всё. Если жалобщик подаст гражданский иск и докажет в суде, что, допустим, громкое прослушивание соседями Rammstein по ночам привело к мигрени, скачкам давления или бессоннице, то, возможно, придётся ещё и компенсировать ему лечение и выплачивать моральный ущерб.
Статистики по гражданским искам в данной категории дел в открытом доступе нет, зато известна общая сумма штрафов, которые нарушители должны перечислить государству. За январь–ноябрь прошлого года шумным казахстанцам было выписано штрафов на 1,2 млрд тг. Правда, взыскано за этот период пока меньше половины — всего 523,5 млн тг. В сравнении с показателями пятилетней давности сумма, конечно, колоссальная: в 2018-м наложено штрафов всего на 347,9 млн тг, сообщает ranking.kz.
Проблема шумных соседей, на самом деле, касается только небольшой части населения. Судя по результатам выборочных исследований Бюро национальной статистики АСПиР РК за 2022 год, лишь 3,8% опрошенных казахстанцев недовольны внешним шумом. Основная часть респондентов удовлетворены (49,4%) или частично удовлетворены (46,3%) акустикой в своих домах.
Степень удовлетворённости меняется в зависимости от благосостояния. Как правило, обеспеченные горожане чаще, нежели бедные, живут в индивидуальных домах. При опросе статистики в принципе не нашли недовольных респондентов с высоким уровнем обеспеченности, а в группе относительно обеспеченных их доля была мизерна — всего 0,8%. Больше всего тех, кто не доволен шумоизоляцией и соседями, оказалось в группе малообеспеченных — 21,5%.
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