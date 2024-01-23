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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 19:23

Просмотров: 292

Сколько золотых слитков приобрели жители Мангистау в прошлом году

В 2023 году в Казахстане продано 38 729 мерных слитков общим весом 1,6 тонны. Из них в Мангистауской области - 356 штук, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

Фото с сайта catherineasquithgallery.com
Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 151 574 золотых слитка общим весом 5,4 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью в 2023 году среди покупателей пользовался слиток весом 100 граммов. Его доля от общего объема продаж в 2023 году составила 28% – 10 910 штук. Далее следуют 5-граммовые – 9 795 штук (25%) – и 10-граммовые – 9 409 штук (24%), 50-граммовые – 4 818 штук (13%), 20-граммовые – 3 797 штук (10%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана и Шымкент.

Сколько золотых слитков приобрели жители Мангистау в прошлом году


Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования, говорят в Национальном банке. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 28 156 мерных слитков общей массой 737 кг., что составляет 19% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.        
 
В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.   

Сколько золотых слитков приобрели жители Мангистау в прошлом году



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