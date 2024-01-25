График приёма граждан руководством департамента государственных доходов по Мангистауской области

Прием проходит в здании департамента госдоходов в 31Б микрорайоне Актау.



Серик Манзоров, руководитель ДГД области, принимает по средам - с 15:00 до 18:00.





Ербол Утеев, заместитель руководителя департамента, проводит приём по вторникам - с 15:00 до 18:00.





Артем Абильдинов, заместитель руководителя департамента, принимает граждан каждый четверг - с 15:00 до 18:00.



Талгат Байсын, заместитель руководителя департамента, принимает граждан по пятницам - с 15:00 до 18:00.



Запись на прием проводится по телефонам: 30-13-10, добавочный 1183 или 1009.