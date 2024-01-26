Железнодорожникам в прошлом году повысили зарплаты на 20 процентов

В 2023 году проведены масштабные мероприятия по улучшению условий труда сотрудников. Отремонтировано 228 зданий, 467 помещений и 37 домов отдыха локомотивных бригад. Для доставки линейных сотрудников на место производства работ приобретено 384 единиц транспорта.По сети КТЖ установлены 132 модульных здания, оснащенные всем необходимым для полноценного отдыха железнодорожников, выезжающих на отдаленные станции для производства работ (душевыми кабинами, бытовой техникой, мебелью, посудой и т.д). К зданиям подключены все необходимые инженерные коммуникации. В 2024 году планируется установить более 120 модульных зданий. Работа по созданию благоприятных условий труда будет продолжена.Приоритетным направлением деятельности нацкомпании остается обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте. Также среди основных задач 2024 года – наращивание объемов перевозок и развитие транзита, реализация программ цифровизации, обновление железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава.По итогам 2023 года в компании наблюдается сохранение положительной динамики роста производственных и финансовых показателей. Эксплуатационный грузооборот достиг 270 млрд. т-км, увеличившись на 7% к прошлому году. Транзитные перевозки в контейнерах составили 1 млн. 28 тыс. ДФЭ, что на 13,5% больше аналогичного прошлого периода. Объемы перевозок грузов между железными дорогами Казахстана и Китая выросли на 22% и достигли 28 млн.тонн.Ильяс Хасанов