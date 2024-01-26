Тотальное видеонаблюдение в Мангистау ведется за осужденными и подследственными

На сегодняшний день администрациями учреждений в целях контроля над повседневным поведением и безопасностью осужденных и подследственных, а также недопущения пыток и иных противоправных действий против них, установлено 697 единиц (колония-поселение – 131, следственный изолятор - 566) цифровых камер видеонаблюдения, организован круглосуточный контроль.



Прокуратурой области ежедневно проводится дистанционный мониторинг установленных видеокамер.



В результате, по итогам прошлого года в учреждениях снизились факты проноса запрещенных предметов на 78%, правонарушения среди осужденных и подследственных - на 16%, факты пыток исключены.



С помощью видеокамер выявлены факты использования 7 единиц сотовых телефонов, задержаны 5 лиц при попытке проноса запрещенных предметов, пресечены факты переброса более 32 граммов наркотических средств.



В доступных местах учреждений установлены 7 терминалов (колония-поселение - 5, следственный изолятор - 2) для подачи электронных обращений осужденными.



Система сплошного видеонаблюдения, установленная в учреждениях исполнения наказаний, способствует предупреждению и пресечению фактов нарушения прав осужденных, их повседневного быта, режима безопасности, порядка отбывания наказания.