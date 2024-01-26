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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 07:30

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Тотальное видеонаблюдение в Мангистау ведется за осужденными и подследственными

В соответствии с поручением Главы государства учреждения уголовно-исполнительной системы Мангистауской области обеспечены системой «сплошного видеонаблюдения», передает пресс-служба прокуратуры региона.

фото с сайта ipshnik.com
На сегодняшний день администрациями учреждений в целях контроля над повседневным поведением и безопасностью осужденных и подследственных, а также недопущения пыток и иных противоправных действий против них, установлено 697 единиц (колония-поселение – 131, следственный изолятор - 566) цифровых камер видеонаблюдения, организован круглосуточный контроль.

Прокуратурой области ежедневно проводится дистанционный мониторинг установленных видеокамер.

В результате, по итогам прошлого года в учреждениях снизились факты проноса запрещенных предметов на 78%, правонарушения среди осужденных и подследственных - на 16%, факты пыток исключены.

С помощью видеокамер выявлены факты использования 7 единиц сотовых телефонов, задержаны 5 лиц при попытке проноса запрещенных предметов, пресечены факты переброса более 32 граммов наркотических средств.

В доступных местах учреждений установлены 7 терминалов (колония-поселение - 5, следственный изолятор - 2) для подачи электронных обращений осужденными.  

Система сплошного видеонаблюдения, установленная в учреждениях исполнения наказаний, способствует предупреждению и пресечению фактов нарушения прав осужденных, их повседневного быта, режима безопасности, порядка отбывания наказания.



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