Жителей Мангистау приглашают на концерт малого симфонического оркестра

В исполнении музыкантов и солистов малого симфонического оркестра прозвучат: «Неоконченная Симфония» Франца Шуберта, известная как симфония №8, увертюра к опере «Вольный стрелок» - самому популярному сочинению Карла Мария фон Вебера и концертная фантазия на темы оперы Жоржа Бизе «Кармен» для скрипки с оркестром Пабло де Сарасате.



Партию скрипки в концертной фантазии, которая считается одним из самых технически сложных для скрипки, исполнит Айжан Турусбаева, ведущая солистка симфонического оркестра, музыкант - обладательница диплома международных конкурсов им.К.Кенжетаева и Ш.Бейсековой.



С 2022 года музыкальным коллективом руководит главный дирижер оркестра Петр Киселёв – выпускник Академии хорового искусства и аспирантуры Московской консерватории, дирижер-стажер Национального симфонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.



Концерт симфонического оркестра состоится 2 февраля в 19:00 часов в зале областной филармонии.