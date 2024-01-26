Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Января
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.03 KZT
  • €1 = 485.91 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:37

Просмотров: 309

Жителей Мангистау приглашают на концерт малого симфонического оркестра

В Актау состоится концерт малого симфонического оркестра тоМангистауской областной филармонии. Прозвучат классические произведения зарубежных композиторов – Франца Шуберта, Пабло де Сарасате и Карла Вебера. Об этом рассказал Петр Киселёв, художественный руководитель и дирижер музыкального коллектива.

Симфонический оркестр филармонии. Фото предоставила Н.Арзымбетова
В исполнении музыкантов и солистов малого симфонического оркестра прозвучат: «Неоконченная Симфония» Франца Шуберта, известная как симфония №8, увертюра к опере «Вольный стрелок» - самому популярному сочинению Карла Мария фон Вебера и концертная фантазия на темы оперы Жоржа Бизе «Кармен» для скрипки с оркестром Пабло де Сарасате.

Партию скрипки в концертной фантазии, которая считается одним из самых технически сложных для скрипки, исполнит Айжан Турусбаева, ведущая солистка симфонического оркестра, музыкант - обладательница диплома международных конкурсов им.К.Кенжетаева и Ш.Бейсековой.

С 2022 года музыкальным коллективом руководит главный дирижер оркестра Петр Киселёв – выпускник Академии хорового искусства и аспирантуры Московской консерватории, дирижер-стажер Национального симфонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.

Концерт симфонического оркестра состоится 2 февраля в 19:00 часов в зале областной филармонии.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
bigmuzzya (Посетители) Сегодня, 10:20
Билеты уже продают?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика