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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:17

Просмотров: 362

Правительство РК утвердило создание научно-исследовательского института Каспийского моря

Научно-исследовательский институт Каспийского моря будет создан в Казахстане. Правительство РК утвердило разработанное Министерством водных ресурсов и ирригации постановление о создании института. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Фото из архива
Научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

Институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря. Полученные данные послужат основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами. Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

- Ранее Глава государства поручил создать государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия с целью сохранения моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах. Создание института позволит комплексно подойти к изучению имеющихся проблем, решать масштабные задачи, усилить международное сотрудничество, – сказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.



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Комментарии ( 1 )

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 TANKIST (Посетители) Сегодня, 10:16
Ещë одних дармоедов развели.
 
 

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