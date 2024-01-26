Правительство РК утвердило создание научно-исследовательского института Каспийского моря

- Ранее Глава государства поручил создать государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия с целью сохранения моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах. Создание института позволит комплексно подойти к изучению имеющихся проблем, решать масштабные задачи, усилить международное сотрудничество, – сказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.Институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря. Полученные данные послужат основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами. Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.