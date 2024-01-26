Мангистауские онкологи приглашают жителей на День открытых дверей

В День открытых дверей бесплатный прием будут вести онкогинеколог, маммолог, хирург и онколог.



Акция проводится в целях ранней диагностики доброкачественных злокачественных новообразований.



Особый акцент в этот день будет сделан врачами на раннем выявлении рака шейки матки. По словам Диляры Кайдаровой, главного онколога страны, в структуре онкопатологии среди женщин рак шейки матки занимает второе место после рака молочной железы.



По данным НИИ онкологии и радиологии, в 2023 году рак шейки матки диагностировали у 2 035 казахстанских женщин. Ежегодно от этого заболевания умирают порядка 600 женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 40-44 года.



День открытых дверей пройдет 27 января с 9:00 до 13:00 часов в здании областного онкологического центра, которое находится в 1 микрорайоне Актау.