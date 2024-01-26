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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:11

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Мангистауские онкологи приглашают жителей на День открытых дверей

В рамках Недели профилактики рака шейки матки во всех региональных онкологических организациях Казахстана пройдет единый День открытых дверей для женщин. Как сообщили в пресс-службе Мангистауского областного онкоцентра, на прием могут прийти и мужчины, поскольку в этот день в медицинской организации, помимо других специалистов, будут проводить консультации и осмотр хирурги и онкологи.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
В День открытых дверей бесплатный прием будут вести онкогинеколог, маммолог, хирург и онколог.

Акция проводится в целях ранней диагностики доброкачественных злокачественных новообразований.

Особый акцент в этот день будет сделан врачами на раннем выявлении рака шейки матки. По словам Диляры Кайдаровой, главного онколога страны, в структуре онкопатологии среди женщин рак шейки матки занимает второе место после рака молочной железы.

По данным НИИ онкологии и радиологии, в 2023 году рак шейки матки диагностировали у 2 035 казахстанских женщин. Ежегодно от этого заболевания умирают порядка 600 женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 40-44 года.

День открытых дверей пройдет 27 января с 9:00 до 13:00 часов в здании областного онкологического центра, которое находится в 1 микрорайоне Актау.



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