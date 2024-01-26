Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Января
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.03 KZT
  • €1 = 485.91 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:02

Просмотров: 172

Мангистау вошел в тройку регионов страны с наименьшим количество уголовных преступлений в семейно-бытовой сфере

В Мангистауской области зарегистрировано 22 уголовных правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Об этом сообщается на аналитическом портале Ranking.kz.

Иллюстративное фото с сайта ranking.kz
За прошлый год в Казахстане зарегистрировали 47,6 тысячи административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Годовой рост составил сразу 89,3 процента. Из этого числа, 20,8 тысячи правонарушений пришлось на умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, 16,9 тысячи — на побои, 743 — на клевету.

Из рассмотренных дел прекратили 24,5 тысячи материалов в семейно-бытовой сфере — это в 2,1 раза больше, чем в 2022 году. По остальным 19,2 тысячи дел были наложены административные взыскания.

Общая сумма наложенных штрафов составила 4,8 миллиона тенге. Из них пока взыскано только 2,6 миллиона тенге.

Кроме того, за тот же период — январь–декабрь 2023 года — в Казахстане зарегистрировали 923 уголовных правонарушения в семейно-бытовой сфере — на 2 процента меньше, чем годом ранее.

Мангистау вошел в тройку регионов страны с наименьшим количество уголовных преступлений в семейно-бытовой сфере



Более трети (36,5 процента) всех уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере пришлось на случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью: 337 правонарушений — на 8,4 процента меньше, чем годом ранее.

Среди распространённых уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались убийства (108 случаев), неосторожное причинение вреда здоровью (19 случаев), приготовление и покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (по 17 случаев на каждую из статей).

Мангистау вошел в тройку регионов страны с наименьшим количество уголовных преступлений в семейно-бытовой сфере


В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в секторе совершили в Павлодарской области: 88 случаев — на 1,1 процента меньше, чем годом ранее.

Далее идут Карагандинская (80 случаев), Алматинская, Восточно-Казахстанская (по 75 случаев в каждом из регионов), Акмолинская (67 случаев) и Костанайская (53 случая) области.

Меньше всего подобных правонарушений было зафиксировано в Кызылординской (21 случай), Мангистауской (22 случая) и Абайской (25 случаев) областях.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика