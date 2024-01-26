Мангистау вошел в тройку регионов страны с наименьшим количество уголовных преступлений в семейно-бытовой сфере

За прошлый год в Казахстане зарегистрировали 47,6 тысячи административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Годовой рост составил сразу 89,3 процента. Из этого числа, 20,8 тысячи правонарушений пришлось на умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, 16,9 тысячи — на побои, 743 — на клевету.Из рассмотренных дел прекратили 24,5 тысячи материалов в семейно-бытовой сфере — это в 2,1 раза больше, чем в 2022 году. По остальным 19,2 тысячи дел были наложены административные взыскания.Общая сумма наложенных штрафов составила 4,8 миллиона тенге. Из них пока взыскано только 2,6 миллиона тенге.Кроме того, за тот же период — январь–декабрь 2023 года — в Казахстане зарегистрировали 923 уголовных правонарушения в семейно-бытовой сфере — на 2 процента меньше, чем годом ранее.Более трети (36,5 процента) всех уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере пришлось на случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью: 337 правонарушений — на 8,4 процента меньше, чем годом ранее.Среди распространённых уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались убийства (108 случаев), неосторожное причинение вреда здоровью (19 случаев), приготовление и покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (по 17 случаев на каждую из статей).В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в секторе совершили в Павлодарской области: 88 случаев — на 1,1 процента меньше, чем годом ранее.Далее идут Карагандинская (80 случаев), Алматинская, Восточно-Казахстанская (по 75 случаев в каждом из регионов), Акмолинская (67 случаев) и Костанайская (53 случая) области.Меньше всего подобных правонарушений было зафиксировано в Кызылординской (21 случай), Мангистауской (22 случая) и Абайской (25 случаев) областях.