Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Января
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.03 KZT
  • €1 = 485.91 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:20

Просмотров: 0

В этом году в Мангистау коклюшем заболели три ребенка

В январе текущего года врачи-эпидемиологи Мангистауской области зарегистрировали четыре случая подозрения на коклюш, из них три лабораторно подтверждены. Об этом проинформировала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

_фото из архива Lada.kz
В прошлом году впервые за три года в Мангистауской области был зарегистрирован 91 случай заболевания коклюшем. Все заболевшие – дети до 14 лет. В этом году заболели трое детей в возрасте до двух лет.

-С 2021 года в области не было зарегистрировано случаев коклюша. В 2023 году был зафиксирован 91 случай коклюша. Все зарегистрированные дети до 14 лет. В этом году заболели уже трое детей: двухмесячный,11-месячный и двухлетний ребенок. Осложнения коклюша могут привести к нарушениям со стороны дыхательных путей, кровообращения в головном мозге и другим опасным для детского организма заболеваниям. Для предотвращения болезни детей необходимо вакцинировать с двух-четырех месячного возраста, затем провести повторную вакцинацию в возрасте от одного года шести месяцев, а затем только в шесть лет, - прокомментировала Гульшат Шорбасова.


Руководитель отдела департамента добавила, что в прошлом году в регионе один человек умер от менингококковой инфекции.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика