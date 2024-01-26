В этом году в Мангистау коклюшем заболели три ребенка

-С 2021 года в области не было зарегистрировано случаев коклюша. В 2023 году был зафиксирован 91 случай коклюша. Все зарегистрированные дети до 14 лет. В этом году заболели уже трое детей: двухмесячный,11-месячный и двухлетний ребенок. Осложнения коклюша могут привести к нарушениям со стороны дыхательных путей, кровообращения в головном мозге и другим опасным для детского организма заболеваниям. Для предотвращения болезни детей необходимо вакцинировать с двух-четырех месячного возраста, затем провести повторную вакцинацию в возрасте от одного года шести месяцев, а затем только в шесть лет, - прокомментировала Гульшат Шорбасова.

В прошлом году впервые за три года в Мангистауской области был зарегистрирован 91 случай заболевания коклюшем. Все заболевшие – дети до 14 лет. В этом году заболели трое детей в возрасте до двух лет.Руководитель отдела департамента добавила, что в прошлом году в регионе один человек умер от менингококковой инфекции.