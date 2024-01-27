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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:49

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Новая мечеть открылась в пригороде Актау

В сельском округе Даулет распахнула свои двери новая мечеть на 400 человек, передаёт пресс-служба акимата Мунайлинского района.

Новая мечеть. Фото предоставили в акимате Мунайлинского района
В церемонии открытия приняли участие аким района Ержан Кумискалиев, заведующий отделом религиозного образования и подготовки кадров ДУМК Смайл кажы Сейитбеков, председатель Мангистауского областного совета ветеранов Серикбай Тулетов, а также предприниматели и аксакалы, участвовавшие в строительстве мечети.

Торжественное мероприятие открыл азанчи центральной мечети Мангистауской области Али Казах с чтением Корана и с благословением Смайл кажы Сейитбекова.

Новая мечеть открылась в пригороде Актау


Жаксыкельды Косныяз, инициировавший строительство мечети, поблагодарил предпринимателей и жамагат за организованность. Он пожелал молодым людям стать благодарными, воспитывающими нравственность и пропагандирующими нашу благородную религию.

Присутствовавший на мероприятии аким района Ержан Кумискалиев

- Мечеть «Әбу Молда» станет седьмым духовным местом. Мечети - это места успокоения души и сердца мусульманина в суете беспрерывных проблем и беспокойств, - сказал Ержан Кумискалиев.


Новая мечеть открылась в пригороде Актау


Молитвенному дому по решению ДУМК присвоено название «Әбу Молда». Имамом назначен Берик Чавкаров. Его представил жамагату главный имам Мангистауской областной мечети Бекет ата - Ануар Елжанов.



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