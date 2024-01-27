Новая мечеть открылась в пригороде Актау

- Мечеть «Әбу Молда» станет седьмым духовным местом. Мечети - это места успокоения души и сердца мусульманина в суете беспрерывных проблем и беспокойств, - сказал Ержан Кумискалиев.

В церемонии открытия приняли участие аким района Ержан Кумискалиев, заведующий отделом религиозного образования и подготовки кадров ДУМК Смайл кажы Сейитбеков, председатель Мангистауского областного совета ветеранов Серикбай Тулетов, а также предприниматели и аксакалы, участвовавшие в строительстве мечети.Торжественное мероприятие открыл азанчи центральной мечети Мангистауской области Али Казах с чтением Корана и с благословением Смайл кажы Сейитбекова.Жаксыкельды Косныяз, инициировавший строительство мечети, поблагодарил предпринимателей и жамагат за организованность. Он пожелал молодым людям стать благодарными, воспитывающими нравственность и пропагандирующими нашу благородную религию.Присутствовавший на мероприятии аким района Ержан КумискалиевМолитвенному дому по решению ДУМК присвоено название «Әбу Молда». Имамом назначен Берик Чавкаров. Его представил жамагату главный имам Мангистауской областной мечети Бекет ата - Ануар Елжанов.