«Золотые участки» на побережье Каспия вернула прокуратура Мангистау

За 2023 год прокурорами защищены права более 89 тысяч лиц, в том числе конституционных - 30 тысяч.



В сфере защиты экономических интересов по актам надзора в доход государства взыскано 1,7 миллиарда тенге.



По актам надзора возвратили государству имущество на сумму 9 миллиардов тенге. В основном, это имущество, принадлежащее субъектам олигополии.



Вернули 115 земельных участков площадью 80 тысяч гектар, в том числе «золотые участки» вдоль Каспийского моря, относившиеся к субъектам олигополии.



По точечной застройке проведена масштабная работа. Через суд добились сноса 32 незаконных объектов, 35 застройщиков привлекли к административной ответственности с наложением штрафа, пять застройщиков лишили лицензии на строительно-монтажные работы. В отношении 17 инжиниринговых служб указанных застройщиков приняты меры с приостановлением деятельности на полгода.



На сумму 5 миллиардов тенге отменены незаконные закупки, более 200 заказчиков привлечены к административной ответственности.



Выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму более 500 миллионов тенге. Уже по пяти досудебным расследованиям приняты окончательные процессуальные решения, лица признаны виновными и оглашены приговоры суда.



Защищены права 2,5 тысяч предпринимателей.



Совместно с местными исполнительными и уполномоченными органами положительно решены проблемы семи инвесторов на общую сумму 100 миллиардов тенге.



В целях профилактики среди несовершеннолетних реализуется пилотный проект «Прокурор тәрбиесі». За каждой школой закреплен ответственный прокурор, их силами дополнительно установили шесть тысяч учеников с девиантным поведением. С ними ведется точечная работа. В рамках надзорной деятельности защитили права 50 тысяч детей.



Принятыми мерами прокурорского надзора взыскана задолженность по алиментам на 44 миллиона тенге, к административной ответственности привлечены 75 должников, в отношении 58 злостных неплательщиков начато досудебное расследование, из них по 44 состоялись приговоры.



Уделяется внимание и улучшению криминогенной ситуации в области. Уровень преступности за истекший период по области снизился на 16,7%.



В рамках внедрения трехзвенной модели прокурорами проверено более восьми тысяч процессуальных решений.



С начала этого года прокурорами составлены 59 обвинительных актов по особо тяжким преступлениям.



За прошедший период благодаря прокурорскому реагированию на 73,3% (с 45 до 12 лиц) снизились нарушения конституционных прав граждан.

По инициативе прокуроров приведены в соответствие с законом судебные приговоры и постановления в отношении 53 лиц (по апелляционным ходатайствам – 41, кассационным протестам – 12), улучшено положение восьми (смягчено наказание, его вид и размер) осужденных, трудоустроено 59 подучетных лиц служб пробации.