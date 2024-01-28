До 1 сентября обещают построить школу в Актау

- В настоящее время в городе семь трехсменных школ. В целях решения данного вопроса запланировано строительство восьми школ в рамках проекта «Комфортная школа», - сказал аким города Улугбек Тналиев.

Общая площадь образовательного учреждения, которое возводится в 18 микрорайоне, составляет 17 тысяч квадратных метров. Строят ее через «Фонд поддержки инфраструктуры образования». Сдать школу в эксплуатацию планируется до 1 сентября.По словам ответственных, возле школы будет баскетбольная, футбольная и детская площадки. Также предусмотрены поля для метания снарядов и беговая дорожка. С правой стороны школы планируется разместить парковку. О ее необходимости подчеркнул глава города.Ранее аким Актау ознакомился со строящейся через «Фонд поддержки инфраструктуры образования» школой в 19А микрорайоне.