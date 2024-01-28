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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:27

Просмотров: 518

Без страховки и с нарушениями: за водителей автобусов взялась полиция в Мангистау

В регионе прошло ОПМ «Перевозчик», передаёт пресс-служба департамента полиции.

ОПМ «Перевозчик». Фото департамента полиции региона
В ходе ОПМ полицейские проверяли техническое состояние транспортных средств. Особое внимание было уделено функционированию отопительных приборов, а также медицинскому осмотру водителей перед рейсом.

За четыре дня на водителей автобусов было составлено 300 протоколов.

Без страховки и с нарушениями: за водителей автобусов взялась полиция в Мангистау


Из них три дела зарегистрированы по статье 463 КоАП РК (Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения ПДД). Это влечет штраф в размере пяти МРП.

По статье 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) оформлено 46 водителей. Наказание влечет также штраф в размере пяти МРП.

На штрафстоянку водворено 19 автобусов. Кроме того, к ответственности привлечены 14 водителей, нарушивших законодательство РК об обязательном страховании.

Без страховки и с нарушениями: за водителей автобусов взялась полиция в Мангистау



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Комментарии ( 1 )

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 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 10:13
И еще нужно бы ограничить скорость автобусов до 40 км\ч а то несутся как Шумахеры на личных авто, лезут в наглую из левого ряда в правый и наоборот.
 
 

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