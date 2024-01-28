Без страховки и с нарушениями: за водителей автобусов взялась полиция в Мангистау

В ходе ОПМ полицейские проверяли техническое состояние транспортных средств. Особое внимание было уделено функционированию отопительных приборов, а также медицинскому осмотру водителей перед рейсом.За четыре дня на водителей автобусов было составлено 300 протоколов.Из них три дела зарегистрированы по статье 463 КоАП РК (Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения ПДД). Это влечет штраф в размере пяти МРП.По статье 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) оформлено 46 водителей. Наказание влечет также штраф в размере пяти МРП.На штрафстоянку водворено 19 автобусов. Кроме того, к ответственности привлечены 14 водителей, нарушивших законодательство РК об обязательном страховании.