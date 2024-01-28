Жителей Актау проверили на онкологию

В течение четырех часов 27 января - с 09:00 до 13:00 - в центре работали 20 кабинетов, где врачи на бесплатной основе консультировали и обследовали желающих. К специалистам обратился 101 житель.Рак, в том числе, подозрение на онкологическое заболевание, был выявлен у пяти пациентов, у 17 - предраковое состояние, у 10 человек - другие заболевания.Было проведено 192 обследования: 74 – цитологических, 60 ультразвуковых, 31 маммография, 27 человек прошли обследование на низкодозном компьютерном томографе.По данным Республиканского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, в прошлом году по всей стране у 2 035 женщин был диагностирован рак шейки матки. Ежегодно от этой болезни умирают около 600 женщин в возрасте от 40 до 44 лет.Специалисты рекомендуют своевременно проходить медицинские осмотры для предотвращения онкологических заболеваний.