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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:03

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Авария на подстанции в Актау: ведутся поиски места повреждения кабеля

Жителям нескольких домов в 16 микрорайоне временно отключили электричество, передает пресс-служба городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
На «трансформаторной подстанций 16-13» сегодня, 28 января, произошло аварийное отключение. Аким Актау Улугбек Тналиев лично взял на контроль работу над устранением аварии.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сейчас специалисты проводят работы по поиску места повреждения на ГПП «Прибрежная». После обнаружения начнутся работы по восстановлению. Усложняет работу то, что кабель находится на глубине 5-6 метров в труднодоступном месте.

Авария на подстанции в Актау: ведутся поиски места повреждения кабеля


- В целом данный кабель не на балансе акимата. В свое время частные застройщики проложили кабель без резервной линии и согласования акимата. Глубина прокладки не соответствует СНиПам РК, - сказал Улугбек Тналиев.


Для справки:

Поврежденная кабельная линия состоит на балансе строительной компании ТОО «Highwell» (компания банкрот). С 2017 года данная линия выводилась на ремонт 10 раз по причине повреждения. ГКП «АУЭС», в свою очередь, на свои средства безвозмездно по сегодняшний день производит ремонтно-восстановительные работы данной линии для обеспечения бесперебойного питания электроэнергией населения и объектов.

Работы затруднены в связи с ландшафтными рельефами 16 и 17 микрорайонов, к тому же, кабель находится на глубине 4-5 метров, хотя прокладка должна быть осуществлена на глубине 0,7 метра. При этом протяженность данной линии составляет два километра.



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