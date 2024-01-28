Авария на подстанции в Актау: ведутся поиски места повреждения кабеля

- В целом данный кабель не на балансе акимата. В свое время частные застройщики проложили кабель без резервной линии и согласования акимата. Глубина прокладки не соответствует СНиПам РК, - сказал Улугбек Тналиев.

На «трансформаторной подстанций 16-13» сегодня, 28 января, произошло аварийное отключение. Аким Актау Улугбек Тналиев лично взял на контроль работу над устранением аварии.В ГКП «АУЭС» сообщили, что сейчас специалисты проводят работы по поиску места повреждения на ГПП «Прибрежная». После обнаружения начнутся работы по восстановлению. Усложняет работу то, что кабель находится на глубине 5-6 метров в труднодоступном месте.