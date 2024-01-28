Авария на подстанции в Актау: ведутся поиски места повреждения кабеля

Фото предоставили в городском акимате
На «трансформаторной подстанций 16-13» сегодня, 28 января, произошло аварийное отключение. Аким Актау Улугбек Тналиев лично взял на контроль работу над устранением аварии.
В ГКП «АУЭС» сообщили, что сейчас специалисты проводят работы по поиску места повреждения на ГПП «Прибрежная». После обнаружения начнутся работы по восстановлению. Усложняет работу то, что кабель находится на глубине 5-6 метров в труднодоступном месте.
Для справки:
Поврежденная кабельная линия состоит на балансе строительной компании ТОО «Highwell» (компания банкрот). С 2017 года данная линия выводилась на ремонт 10 раз по причине повреждения. ГКП «АУЭС», в свою очередь, на свои средства безвозмездно по сегодняшний день производит ремонтно-восстановительные работы данной линии для обеспечения бесперебойного питания электроэнергией населения и объектов.
Работы затруднены в связи с ландшафтными рельефами 16 и 17 микрорайонов, к тому же, кабель находится на глубине 4-5 метров, хотя прокладка должна быть осуществлена на глубине 0,7 метра. При этом протяженность данной линии составляет два километра.
В ГКП «АУЭС» сообщили, что сейчас специалисты проводят работы по поиску места повреждения на ГПП «Прибрежная». После обнаружения начнутся работы по восстановлению. Усложняет работу то, что кабель находится на глубине 5-6 метров в труднодоступном месте.
- В целом данный кабель не на балансе акимата. В свое время частные застройщики проложили кабель без резервной линии и согласования акимата. Глубина прокладки не соответствует СНиПам РК, - сказал Улугбек Тналиев.
Для справки:
Поврежденная кабельная линия состоит на балансе строительной компании ТОО «Highwell» (компания банкрот). С 2017 года данная линия выводилась на ремонт 10 раз по причине повреждения. ГКП «АУЭС», в свою очередь, на свои средства безвозмездно по сегодняшний день производит ремонтно-восстановительные работы данной линии для обеспечения бесперебойного питания электроэнергией населения и объектов.
Работы затруднены в связи с ландшафтными рельефами 16 и 17 микрорайонов, к тому же, кабель находится на глубине 4-5 метров, хотя прокладка должна быть осуществлена на глубине 0,7 метра. При этом протяженность данной линии составляет два километра.
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