Более ста пострадавших во время гололёда обратились за медицинской помощью в Актау

- Две женщины 1958 и 1973 годов рождения были направлены в травматологическое отделение областной больницы. Они поступили с переломами ноги. Обе пациентки готовятся к операции, - прокомментировали в пресс-службе больницы.

Из 114 человек, получивших травмы при падении во время гололеда, госпитализированы двое.Напомним, в январе текущего года по время гололеда в приемный покой медицинской организации обратились 30 человек, трем из них были проведены экстренные операции.