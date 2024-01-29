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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 412

Более ста пострадавших во время гололёда обратились за медицинской помощью в Актау

За два последних дня, 28 и 29 января, в приемный покой Мангистауской областной многопрофильной больницы обратились 114 человек, пострадавших во время гололеда. Подавляющее большинство из них – женщины. Об этом рассказали в пресс-службе медицинской организации.

Фото с сайта rostov.press
Из 114 человек, получивших травмы при падении во время гололеда, госпитализированы двое.

- Две женщины 1958 и 1973 годов рождения были направлены в травматологическое отделение областной больницы. Они поступили с переломами ноги. Обе пациентки готовятся к операции, - прокомментировали в пресс-службе больницы.


Напомним, в январе текущего года по время гололеда в приемный покой медицинской организации обратились 30 человек, трем из них были проведены экстренные операции.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 19:10
Это следствие «отличной» работы коммунальных служб! Всю ночь «работали» бедолаги, а обработано песком лишь крошечная часть !
 
 

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