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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 546

Порты Курык и Актау могут передать в доверительное управление на условиях «ship-or-pay» в ЕС

Министр автомобильного транспорта и транспортного контроля Марат Карабаев встретился с еврокомиссаром по транспорту Адиной Вэлян. Участники обсудили вопрос передачи портов Актау и Курык в доверительное управление на условиях «ship-or-pay» в целях укрепления морского флота и создания контейнерного хаба на Каспии, сообщает официальный сайт министерства.

Иллюстративное фото pixabay
«Ship-or-pay» - это схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже в случае непоставки груза, должен все равно перевозку оплатить.

В рамках встречи также обсуждены ключевые вопросы развития транспортного потенциала Казахстана и Европы. Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в области развития Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута.

Также участники встречи обсудили возможность подписания соглашения с ЕвроСоюзом (ЕС) для полной загрузки Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута с развитием инфраструктуры и терминальной сети, а также дальнейшим введением без разрешительной системы единого бланка для Казахстана.

В завершение встречи министр пригласил еврокомиссаром принять участие в предстоящем форуме New Silkway, который состоится в Астане 19-21 июня, и в инвестиционном форуме ЕС-РК в сентябре этого года. 



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Комментарии ( 1 )

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 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:21
Распродажа, распродажа! Ещё тёпленький Казахстан. Налетаем.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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