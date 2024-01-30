Порты Курык и Актау могут передать в доверительное управление на условиях «ship-or-pay» в ЕС

«Ship-or-pay» - это схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже в случае непоставки груза, должен все равно перевозку оплатить.



В рамках встречи также обсуждены ключевые вопросы развития транспортного потенциала Казахстана и Европы. Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в области развития Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута.



Также участники встречи обсудили возможность подписания соглашения с ЕвроСоюзом (ЕС) для полной загрузки Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута с развитием инфраструктуры и терминальной сети, а также дальнейшим введением без разрешительной системы единого бланка для Казахстана.



В завершение встречи министр пригласил еврокомиссаром принять участие в предстоящем форуме New Silkway, который состоится в Астане 19-21 июня, и в инвестиционном форуме ЕС-РК в сентябре этого года.