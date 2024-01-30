В Актау ведутся работы по засыпке внутримикрорайонных дорог песком и солью

В данных работах задействовано более 200 сотрудников. Сотрудники учреждения «Акжол+К» засыпают песчано-соляную смесь на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайона.



По сообщению пресс-службы города уже засыпаны следующие участки:

-17 мкр., по периметру;

-12 мкр., по периметру;

-13 мкр., по периметру;

- 33 мкр., пешеходная дорожка (тротуар) от жилого дома 32 до гипермаркета «Дина»;

-2 мкр. дома 29, 30, 31, по периметру;

- 3 мкр., около школы №2;

-3 мкр., по периметру.



Также на автомобильных дорогах работниками ТОО «Компания Строй Инвест 2020» 29.01.2024-30.01.2024 года на ночном дежурстве и утром в целях обеспечения безопасности дорожного движения проведены работы по засыпке смешанной смеси из 4 тонн песка и 2 тонн соли. В данных работах задействованы 1 ответственный мастер, 3 дорожных рабочих, 3 водителя, 1 МАЗ пескоразбрасыватель, 1 автопогрузчик, 1 газель.