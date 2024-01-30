А будет снег? Синоптики Мангистау составили прогноз на ближайшие три дня

Завтра, 31 января, на территории Мангистауской области сохраняется неустойчивый характер погоды.



Утром и днем на северо-востоке, в центре области осадки (преимущественно снег), гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, днем на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, на северо-востоке области -11 С, днем - 1 - +4 С, на северо-востоке области -4С.



В Актау переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0 - 2 тепла.



В ближайшие 2-3 суток по Мангистауской области ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, на западе и севере области порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5 - 0 мороза, днем 0 - +5 тепла, на северо-востоке области -3С.