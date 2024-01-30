Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Января
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.98 KZT
  • €1 = 487.01 KZT
  • 1 RUB = 5.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 399

А будет снег? Синоптики Мангистау составили прогноз на ближайшие три дня

Специалисты Мангистауского филиала «Казгидромет» составили подробный прогноз погоды на ближайшие трое суток. По данным синоптиков, температура воздуха постепенно будет расти, в некоторых районах возможен снег.

Фото из интернета
Завтра, 31 января, на территории Мангистауской области сохраняется неустойчивый характер погоды.

Утром и днем на северо-востоке, в центре области осадки (преимущественно снег), гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, днем на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, на северо-востоке области -11 С, днем - 1 - +4 С, на северо-востоке области -4С.

В Актау переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0 - 2 тепла.

В ближайшие 2-3 суток по Мангистауской области ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, на западе и севере области порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5 - 0 мороза, днем 0 - +5 тепла, на северо-востоке области -3С.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика