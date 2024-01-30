Ваши «хотелки» за госденьги: жители Актау могут предложить свои проекты по благоустройству города

«Если ваша инициатива будет поддержана жителями города в процессе голосования, ее реализуют за счет городского бюджета», - сообщили в акимате города Актау.

«Приоритетными являются проектные предложения с возможностью их реализации в течение одного финансового года. К проектному предложению необходимо приложить ориентировочный сметный расчет расходов или ценовые предложение, а также фото, эскиз, макет и схему проекта», - сообщили в акимате.

Любой желающий может предложить свою идею по развитию и благоустройству территории города.В рамках бюджета народного участия принимаются заявки на следующие мероприятия:1) озеленение территории;2) обустройство тротуаров;3) строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;4) создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты);5) ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;6) ликвидация свалок;7) установка и ремонт беседок, скамеек, урн, оборудования и конструкций для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;8) установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;9) обеспечение санитарии.Каждый проект должен находиться в местах общего пользования и быть востребованным у жителей соответствующих территорий.Прием заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на официальном сайте акимата Актау. Проекты, набравшие менее 50 голосов, не допускаются к реализации. Подсчет ведется из расчета 1 голос - 1 житель.К рассмотрению и голосованию не принимаются следующие проектные предложения:Не целостные, а фрагментальные (требующие в будущем реализации дополнительных элементов);Не соответствующие программам города и законам РК;Предусматривающие реализацию предложений частного коммерческого характера;Предусматривающие расходы на содержание и обслуживание (дополнительный персонал) превышающие стоимость реализации проекта;Содержащие ненормативную лексику, клевету, оскорбления, призывы к насилию и т.п.Контактный телефон по дополнительным вопросам: