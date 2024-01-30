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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:34

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Ваши «хотелки» за госденьги: жители Актау могут предложить свои проекты по благоустройству города

В Актау запущен проект «Бюджет народного участия». С 20 января по 1 марта 2024 года ведется сбор заявок, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото из архива Лады
Любой желающий может предложить свою идею по развитию и благоустройству территории города.

«Если ваша инициатива будет поддержана жителями города в процессе голосования, ее реализуют за счет городского бюджета», - сообщили в акимате города Актау.


В рамках бюджета народного участия принимаются заявки на следующие мероприятия:
1) озеленение территории;
2) обустройство тротуаров;
3) строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;
4) создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты);
5) ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;
6) ликвидация свалок;
7) установка и ремонт беседок, скамеек, урн, оборудования и конструкций для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;
8) установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;
9) обеспечение санитарии.

Каждый проект должен находиться в местах общего пользования и быть востребованным у жителей соответствующих территорий.

«Приоритетными являются проектные предложения с возможностью их реализации в течение одного финансового года. К проектному предложению необходимо приложить ориентировочный сметный расчет расходов или ценовые предложение, а также фото, эскиз, макет и схему проекта», - сообщили в акимате.


Прием заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на официальном сайте акимата Актау. Проекты, набравшие менее 50 голосов, не допускаются к реализации. Подсчет ведется из расчета 1 голос - 1 житель.


К рассмотрению и голосованию не принимаются следующие проектные предложения:

Не целостные, а фрагментальные (требующие в будущем реализации дополнительных элементов);
Не соответствующие программам города и законам РК;
Предусматривающие реализацию предложений частного коммерческого характера;
Предусматривающие расходы на содержание и обслуживание (дополнительный персонал) превышающие стоимость реализации проекта;
Содержащие ненормативную лексику, клевету, оскорбления, призывы к насилию и т.п.

Контактный телефон по дополнительным вопросам: 8 (7292) 30-34-96.

Наталья Вронская



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