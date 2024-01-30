В Актау изменили маршрут автобуса №3

«В связи с удлинением маршрута №3 были добавлены два дополнительных автобуса. Основная цель- создать комфортные условия для пассажиров. Несмотря на удлинение маршрута, расстояние (интервал) между автобусами остается прежним», - сказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.

Ранее конечной остановкой данного маршрута была областная стоматологическая поликлиника в 1-м микрорайоне.Теперь маршрут продлен до воинской части №2018 в жилом массиве «Ақжелкен» (Приморский). То есть после областной стоматологической поликлиники в 1 микрорайоне добавились еще пять остановок.