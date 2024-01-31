Арест счетов и запрет на выезд: в налоговой Актау рассказали о суммах задолженности физлиц

При возникновении задолженности физическому лицу направляется соответствующее уведомление, на исполнение которого дается 30 рабочих дней. В случае непогашения задолженности на сумму свыше 1 МРП (3692 тенге) в вышеуказанный срок, должнику направляется налоговый приказ.



Далее, если в течение 5 рабочих дней после его получения задолженность также не погашается, то такой налоговый приказ направляется судебным исполнителям.

Таким образом, налоговым законодательством предусмотрена возможность добровольного погашения задолженности без применения мер принудительного взыскания до передачи налогового приказа судебным исполнителям.



Частные судебные исполнители в рамках Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» вправе применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества. При наличии задолженности 40 МРП и более на гражданина также может быть наложен запрет на выезд из РК. Помимо налоговой задолженности с физического лица дополнительно взыскивается оплата услуг судебного исполнителя в размере до 25% от суммы налоговой задолженности.



Во избежание дополнительных расходов рекомендуем своевременно производить уплату налогов.



Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно в мобильном приложении «e-Salyq Azamat» во вкладке Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.



Мобильное приложение «e-Salyq Azamat» можно скачать бесплатно в Market Play и Apple Store.