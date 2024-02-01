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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 10:13

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В Мангистау суд отказал банку в иске о взыскании дома у гражданина

Судебная коллегия по гражданским делам Мангистауского областного суда отменила решение суда первой инстанции об обращении взыскания на залоговое имущество и утвердила мировое соглашение, достигнутое сторонами, сообщает официальный сайт Мангистауского областного суда.

Фото с сайта мангистауского областного суда
Сообщается, что банк обратился в суд с иском к ответчику К. об обращении взыскания на залоговое имущество в виде жилого дома с земельным участком. Банк просил изъять дом и выставить на публичные торги с определением первоначальной продажной цены его реализации в размере 148 177 086 тенге, так как вступившее в законную силу решение суда №2 Алмалинского района города Алматы от 21 декабря 2022 года о взыскании суммы задолженности в размере 56 979 988 тенге и судебных расходов в размере 1 709 399 тенге заемщиками не было исполнено.

Решением суда № 2 города Актау в иске Банка отказано.

Банком подана апелляционная жалоба на названное решение.

- Судом апелляционной инстанции до начала рассмотрения жалобы по существу, в соответствии с нормами Гражданского процессуального Кодекса, было разъяснено сторонам право урегулировать спор миром. Выслушав доводы друг друга, стороны решили воспользоваться названным правом, и заключили мировое соглашение на взаимовыгодных условиях, которое судом апелляционной инстанции было утверждено, - сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.



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