Вдоль трассы Актау-Акшукур установили светодиодное освещение

«Сегодня радостный день, ведь решена многолетняя проблема. С выезда села Акшукур на кольцевую раньше не было фонарей. Теперь дорога полностью освещена», - говорят сельчане.

Подрядная компания «Айком ЛТД» полностью завершила работу. Установленные вдоль трассы LED-лампы отличаются высоким уровнем светоотдачи и экономят электроэнергию.Жители села поблагодарили компанию за успешно завершенный проект.