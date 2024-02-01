Акимат Актау: У автомойки в 7 микрорайоне есть все разрешительные документы



«Посреди жилого района в 7 микрорайоне полным ходом функционирует автомойка с гениальнейшим маркетинговым названием, это когда жители этого микрорайона трусы с носками по большим праздникам стирать умудряются в связи с отсутствием давления питьевой воды. Возникает вопрос: а что, так можно было, что ли? В жилом районе полномасштабную мойку запускать, вроде такого нигде не видел», - опубликовал свое обращение житель Актау в рубрике «Народные новости»

«Действующий объект работает на законных основаниях, архитектурно-планировочное задание, акт ввода, эскиз - все есть», - сообщили в отделе архитектуры города Актау.



«Данный вопрос не в компетенции ГКП «КЖСА». Сейчас эти разрешения дают в акимате. Мы просто даем предпринимателям техусловия», - сообщили в компании.



Жители 7 микрорайона Актау возмутились соседством с автомойкой.По информации местных жителей, данная автомойка работала даже в летний засушливый сезон. Попытки людей «отключить» бизнес, чтобы набрать кастрюлю воды, ни к чему не привели.В городском акимате сообщили, что сделать по данному факту ничего не могут, поскольку все разрешительные документы на работу у предпринимателя имеются.В КЖСА тоже лишь развели руками. «Быть или не быть» бизнесу в городе - они не решают. В ведомстве отметили, что никто их позволения на этот счет не спрашивает.Наталья Вронская