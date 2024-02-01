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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:42

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Акимат Актау: У автомойки в 7 микрорайоне есть все разрешительные документы

Жители Актау недовольны тем, что рядом с их домами в центре микрорайона, страдающего от перебоев с подачей воды, работает автомойка на четыре машины. В пресс-службе акимата города ответили на запрос о том, имеет ли разрешения предприниматель. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе ГКП «КЖСА».

фото прислано жителями
Жители 7 микрорайона Актау возмутились соседством с автомойкой.

«Посреди жилого района в 7 микрорайоне полным ходом функционирует автомойка с гениальнейшим маркетинговым названием, это когда жители этого микрорайона трусы с носками по большим праздникам стирать умудряются в связи с отсутствием давления питьевой воды. Возникает вопрос: а что, так можно было, что ли? В жилом районе полномасштабную мойку запускать, вроде такого нигде не видел», - опубликовал свое обращение житель Актау в рубрике «Народные новости».

По информации местных жителей, данная автомойка работала даже в летний засушливый сезон. Попытки людей «отключить» бизнес, чтобы набрать кастрюлю воды, ни к чему не привели.

В городском акимате сообщили, что сделать по данному факту ничего не могут, поскольку все разрешительные документы на работу у предпринимателя имеются.

«Действующий объект работает на законных основаниях, архитектурно-планировочное задание, акт ввода, эскиз - все есть», - сообщили в отделе архитектуры города Актау.


В КЖСА тоже лишь развели руками. «Быть или не быть» бизнесу в городе - они не решают. В ведомстве отметили, что никто их позволения на этот счет не спрашивает.


«Данный вопрос не в компетенции ГКП «КЖСА». Сейчас эти разрешения дают в акимате. Мы просто даем предпринимателям техусловия», - сообщили в компании.


Наталья Вронская



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