Владельцы магазинов у дома: Поставщики товаров в Актау требуют наличный расчет

«Сейчас все поставщики просят платить за товар только наличными. Приносят как бы накладную, но на ней ни подписи, ни печати, ни чеков. Я понимаю, что в налоговую эту бумажку никак показать не могу. И получается, мы накидываем на товары по 5-20% в среднем. Вот, закупилась я, например, овощами на 1000 тенге, продам за 1200 тенге. При этом в налоговой не могу показать, что доход мой всего 200 тенге, потому что нет документов. А покупатели, естественно, все уже привыкли к переводам, наличка есть редко у кого», - жалуются владельцы магазинов.

«Продавцам и владельцам необходимо требовать от поставщиков предоставить все документы (счет-фактуру, АВР, накладную, чеки и т.д). В случае отказа подать жалобу в территориальное управление государственных доходов. В целом, предприниматель сам должен понимать, что с такими поставщиками нужно прощаться. Не надо поддерживать их желание «уйти от налогов». Они тем самым подставляют вас в первую очередь», - сообщили в департаменте.

Не секрет, что большинство магазинов у дома в Актау, как правило, редко выезжают за продуктами самостоятельно. Менеджеры по продажам разных оптовых точек приходят к ним с каталогами, предлагают товар, а продавцы заказывают и расплачиваются за фактически привезенный груз. Так было до 31 декабря 2023 года. Никого особо не интересовало, заплатит ли продавец наличкой либо переведет деньги «на Каспий». Однако теперь ситуация изменилось.В департаменте государственных доходов Мангистауской области заявили, что такое поведение поставщиков является незаконным.Также здесь рассказали, что сотрудники департамента на постоянной основе встречаются с предпринимателями, владельцами ТОО и ИП, и разъясняют им, что необходимо пробивать чеки, а требовать только наличные незаконно.