Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Февраля
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.74 KZT
  • €1 = 484.5 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 13:24

Просмотров: 38

Владельцы магазинов у дома: Поставщики товаров в Актау требуют наличный расчет

В редакцию Lada.kz обратились владельцы продуктовых магазинов, поставленные в сложные обстоятельства. С одной стороны, департамент госдоходов просит их выйти из тени и показывать свою прибыль, с другой стороны, поставщики товаров не предоставляют бухгалтерские документы, чтобы наглядно демонстрировать расходы.

фото с сайта Tengrinews.kz
Не секрет, что большинство магазинов у дома в Актау, как правило, редко выезжают за продуктами самостоятельно. Менеджеры по продажам разных оптовых точек приходят к ним с каталогами, предлагают товар, а продавцы заказывают и расплачиваются за фактически привезенный груз. Так было до 31 декабря 2023 года. Никого особо не интересовало, заплатит ли продавец наличкой либо переведет деньги «на Каспий». Однако теперь ситуация изменилось.

«Сейчас все поставщики просят платить за товар только наличными. Приносят как бы накладную, но на ней ни подписи, ни печати, ни чеков. Я понимаю, что в налоговую эту бумажку никак показать не могу. И получается, мы накидываем на товары по 5-20% в среднем. Вот, закупилась я, например, овощами на 1000 тенге, продам за 1200 тенге. При этом в налоговой не могу показать, что доход мой всего 200 тенге, потому что нет документов. А покупатели, естественно, все уже привыкли к переводам, наличка есть редко у кого», - жалуются владельцы магазинов.


В департаменте государственных доходов Мангистауской области заявили, что такое поведение поставщиков является незаконным.

«Продавцам и владельцам необходимо требовать от поставщиков предоставить все документы (счет-фактуру, АВР, накладную, чеки и т.д). В случае отказа подать жалобу в территориальное управление государственных доходов. В целом, предприниматель сам должен понимать, что с такими поставщиками нужно прощаться. Не надо поддерживать их желание «уйти от налогов». Они тем самым подставляют вас в первую очередь», - сообщили в департаменте.


Также здесь рассказали, что сотрудники департамента на постоянной основе встречаются с предпринимателями, владельцами ТОО и ИП, и разъясняют им, что необходимо пробивать чеки, а требовать только наличные незаконно.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика