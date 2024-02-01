Владельцы магазинов у дома: Поставщики товаров в Актау требуют наличный расчет

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Не секрет, что большинство магазинов у дома в Актау, как правило, редко выезжают за продуктами самостоятельно. Менеджеры по продажам разных оптовых точек приходят к ним с каталогами, предлагают товар, а продавцы заказывают и расплачиваются за фактически привезенный груз. Так было до 31 декабря 2023 года. Никого особо не интересовало, заплатит ли продавец наличкой либо переведет деньги «на Каспий». Однако теперь ситуация изменилось.
В департаменте государственных доходов Мангистауской области заявили, что такое поведение поставщиков является незаконным.
Также здесь рассказали, что сотрудники департамента на постоянной основе встречаются с предпринимателями, владельцами ТОО и ИП, и разъясняют им, что необходимо пробивать чеки, а требовать только наличные незаконно.
«Сейчас все поставщики просят платить за товар только наличными. Приносят как бы накладную, но на ней ни подписи, ни печати, ни чеков. Я понимаю, что в налоговую эту бумажку никак показать не могу. И получается, мы накидываем на товары по 5-20% в среднем. Вот, закупилась я, например, овощами на 1000 тенге, продам за 1200 тенге. При этом в налоговой не могу показать, что доход мой всего 200 тенге, потому что нет документов. А покупатели, естественно, все уже привыкли к переводам, наличка есть редко у кого», - жалуются владельцы магазинов.
В департаменте государственных доходов Мангистауской области заявили, что такое поведение поставщиков является незаконным.
«Продавцам и владельцам необходимо требовать от поставщиков предоставить все документы (счет-фактуру, АВР, накладную, чеки и т.д). В случае отказа подать жалобу в территориальное управление государственных доходов. В целом, предприниматель сам должен понимать, что с такими поставщиками нужно прощаться. Не надо поддерживать их желание «уйти от налогов». Они тем самым подставляют вас в первую очередь», - сообщили в департаменте.
Также здесь рассказали, что сотрудники департамента на постоянной основе встречаются с предпринимателями, владельцами ТОО и ИП, и разъясняют им, что необходимо пробивать чеки, а требовать только наличные незаконно.
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