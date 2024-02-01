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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:30

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Сменился руководитель управления земельных отношений Мангистауской области

Нового руководителя управления земельных отношений Мангистауской области представил активу глава региона. Им стал Нуржан Каржаубай, ранее занимавший должность главного инспектора отдела территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото ЦОК Мангистауской области
Нуржан Каржаубай окончил в 2007 году Актауский государственный университет им. Ш.Есенова по специальности «Финансы и кредит», также имеет диплом Международного университета Silkway по специальности «Юриспруденция».

Трудовой путь начал в 2004 году экономистом-бухгалтером в «Региональном научном центре».

В 2007 году стал работать кредитным менеджером в АО «Банк Туран Алем». В 2011 году назначен инструктором аппарата акима сельского округа Мангистау Мунайлинского района. В том же году стал главным специалистом аппарата акима сельского округа Мангистау Мунайлинского района.

С 2011 по 2012 годы был главным специалистом отдела ЖКХ и автомобильных дорог акимата Мунайлинский района.

С 2012 по 2013 годы работал главным специалистом аппарата маслихата Мунайлинского района.

С 2013 по 2016 годы был главным специалистом аппарата акима села Мангистау.

В 2016 году был назначен руководителем Мунайлинского районного отдела предпринимательства.

С 2018 по 2019 годы занимал должность заместителя акима сельского округа Батыр.

С 2019 по 2022 годы был главным инспектором отдела территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.

С 2022 по 2023 годы - главный инспектор отдела регионального развития аппарата акима Мангистауской области.

В 2023 году занял должность руководителя отдела регионального развития аппарата акима Мангистауской области.

С 2023 года по настоящее время - главный инспектор отдела территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.

Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений новому руководителю управления.



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