Сменился руководитель управления земельных отношений Мангистауской области

Нуржан Каржаубай окончил в 2007 году Актауский государственный университет им. Ш.Есенова по специальности «Финансы и кредит», также имеет диплом Международного университета Silkway по специальности «Юриспруденция».



Трудовой путь начал в 2004 году экономистом-бухгалтером в «Региональном научном центре».



В 2007 году стал работать кредитным менеджером в АО «Банк Туран Алем». В 2011 году назначен инструктором аппарата акима сельского округа Мангистау Мунайлинского района. В том же году стал главным специалистом аппарата акима сельского округа Мангистау Мунайлинского района.



С 2011 по 2012 годы был главным специалистом отдела ЖКХ и автомобильных дорог акимата Мунайлинский района.



С 2012 по 2013 годы работал главным специалистом аппарата маслихата Мунайлинского района.



С 2013 по 2016 годы был главным специалистом аппарата акима села Мангистау.



В 2016 году был назначен руководителем Мунайлинского районного отдела предпринимательства.



С 2018 по 2019 годы занимал должность заместителя акима сельского округа Батыр.



С 2019 по 2022 годы был главным инспектором отдела территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.



С 2022 по 2023 годы - главный инспектор отдела регионального развития аппарата акима Мангистауской области.



В 2023 году занял должность руководителя отдела регионального развития аппарата акима Мангистауской области.



С 2023 года по настоящее время - главный инспектор отдела территориального развития и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.



Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений новому руководителю управления.