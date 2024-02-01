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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:53

Просмотров: 101

В Актау ушел из жизни ветеран войны Асан Аймагамбетов

Ветеран Великой Отечественной войны и житель Актау Асан Аймагамбетов скончался на 99-м году жизни, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города Актау
Асан Аймагамбетов родился в 1925 году. В возрасте 17-ти лет он был призван на войну в 1942 году. Пройдя месячный курс обучения пулеметно-стрелковой подготовки, он был включен в состав 21-й армии Воронежского фронта и отправлен на боевую задачу по освобождению Белгорода от вражеских войск.

Он принимал участие в освобождении Молдавии, Польши и дошёл до Берлина. За боевые заслуги был награжден орденами «Славы» ІІІ степени, «Отечественной войны» І степени, медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.».

«Акимат города Актау, Актауский городской маслихат и городской совет ветеранов выражают соболезнования семье и близким ветерана», - говорится в сообщении.


Редакция lada.kz также выражает искренние соболезнования семье и близким Асана Аймагамбетова.

По данным департамента социальной защиты и труда Мангистауской области, на сегодняшний день в регионе осталось всего два ветерана ВОВ.

Наталья Вронская



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Комментарии ( 1 )

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  • Toryn
  • Placida
 тишка (Посетители) Сегодня, 14:58
Вечная память...
"Их осталось сегодня мало, тех, прошедших дорогой войны.. тех, кто жизнь свою не жалея.. погибал чтобы жили мы"
 
 

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