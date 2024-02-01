В Актау ушел из жизни ветеран войны Асан Аймагамбетов

«Акимат города Актау, Актауский городской маслихат и городской совет ветеранов выражают соболезнования семье и близким ветерана», - говорится в сообщении.

Асан Аймагамбетов родился в 1925 году. В возрасте 17-ти лет он был призван на войну в 1942 году. Пройдя месячный курс обучения пулеметно-стрелковой подготовки, он был включен в состав 21-й армии Воронежского фронта и отправлен на боевую задачу по освобождению Белгорода от вражеских войск.Он принимал участие в освобождении Молдавии, Польши и дошёл до Берлина. За боевые заслуги был награжден орденами «Славы» ІІІ степени, «Отечественной войны» І степени, медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.».Редакция lada.kz также выражает искренние соболезнования семье и близким Асана Аймагамбетова.По данным департамента социальной защиты и труда Мангистауской области, на сегодняшний день в регионе осталось всего два ветерана ВОВ.