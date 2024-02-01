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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:55

Просмотров: 154

Какие вирусные заболевания выявлены у жителей Мангистау в этом эпидемиологическом сезоне?

Эпидемиологический сезон 2023-2024 года начался с 1 октября. За этот период в Мангистауской области зарегистрировано свыше 13 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

_фото из открытых источников
С 1 октября 2023 года в области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 9,4%. Если в прошлом эпидсезоне заболели 12 150 человек, то на сегодняшний день показатель увеличился до 13 633, что на 1 483 случая больше.

- В текущем эпидсезоне методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) было обследовано 342 человека. У 119 из них выявлен вирус гриппа А/H3N2. Результаты ПЦР, проведенной для 187 человек с негриппозными инфекциями, в 60 случаях дали положительный результат. В частности, аденовирус выявлен у 14 заболевших, реносинцитиальный вирус – у 17 человек, парагрипп 3 – у четырех человек, парагрипп 4 – у одного больного, коронавирус – у пяти человек, метапневмовирус – у двух, боковирус – у одного жителя области.


Напомним, в ноябре прошлого года на приобретение 90 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» (Россия) против гриппа из местного бюджета было выделено 88 миллионов 321 тысяча 500 тенге.

Со слов специалистов департамента, вакцинацией охвачено 11,6% населения Мангистау.



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