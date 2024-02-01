Какие вирусные заболевания выявлены у жителей Мангистау в этом эпидемиологическом сезоне?

- В текущем эпидсезоне методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) было обследовано 342 человека. У 119 из них выявлен вирус гриппа А/H3N2. Результаты ПЦР, проведенной для 187 человек с негриппозными инфекциями, в 60 случаях дали положительный результат. В частности, аденовирус выявлен у 14 заболевших, реносинцитиальный вирус – у 17 человек, парагрипп 3 – у четырех человек, парагрипп 4 – у одного больного, коронавирус – у пяти человек, метапневмовирус – у двух, боковирус – у одного жителя области.

С 1 октября 2023 года в области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 9,4%. Если в прошлом эпидсезоне заболели 12 150 человек, то на сегодняшний день показатель увеличился до 13 633, что на 1 483 случая больше.Напомним, в ноябре прошлого года на приобретение 90 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» (Россия) против гриппа из местного бюджета было выделено 88 миллионов 321 тысяча 500 тенге.Со слов специалистов департамента, вакцинацией охвачено 11,6% населения Мангистау.