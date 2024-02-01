В Актау морские пехотинцы стали лучшими бойцами армейского рукопашного боя в региональном командовании «Запад»

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В соревнованиях приняли участие 90 военнослужащих Актауского, Актюбинского, Уральского, Атырауского и Бейнеуского гарнизонов, состязавшихся в девяти весовых категориях.Как отметил майор Сапаралы Казахбаев, начальник штаба бригады морской пехоты, участники соревнований продемонстрировали отличную технику боя и высокий уровень подготовки.В общекомандном зачете сильнейшей признана сборная бригады морской пехоты под командованием гвардии майора Мерея Мухатаева. Команда получила переходящий Кубок командующего войсками РгК «Запад», завоевав три «золота». В числе победителей в своих весовых категориях оказались военнослужащие срочной службы - рядовые Бексултан Естугул и Денис Балюк.Второе место судейское жюри присвоило команде войсковой части 41433 из Атырау, третье – Актюбинской сборной войсковой части 30238.Победители и призеры чемпионата награждены грамотами и ценными подарками.