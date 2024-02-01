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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:53

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В Актау морские пехотинцы стали лучшими бойцами армейского рукопашного боя в региональном командовании «Запад»

Военнослужащие из Актау приняли участие в чемпионате по армейскому рукопашному бою на переходящий Кубок командующего войсками регионального командования «Запад». В соревнованиях отличились морские пехотинцы. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Победители и призеры чемпионата. Фото предоставл Н.Шалабаев
В соревнованиях приняли участие 90 военнослужащих Актауского, Актюбинского, Уральского, Атырауского и Бейнеуского гарнизонов, состязавшихся в девяти весовых категориях.

Как отметил майор Сапаралы Казахбаев, начальник штаба бригады морской пехоты, участники соревнований продемонстрировали отличную технику боя и высокий уровень подготовки.

В общекомандном зачете сильнейшей признана сборная бригады морской пехоты под командованием гвардии майора Мерея Мухатаева. Команда получила переходящий Кубок командующего войсками РгК «Запад», завоевав три «золота». В числе победителей в своих весовых категориях оказались военнослужащие срочной службы - рядовые Бексултан Естугул и Денис Балюк.

Второе место судейское жюри присвоило команде войсковой части 41433 из Атырау, третье – Актюбинской сборной войсковой части 30238.

Победители и призеры чемпионата награждены грамотами и ценными подарками.




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