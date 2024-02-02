Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Февраля
+4...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.64 KZT
  • €1 = 485.61 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:50

Просмотров: 133

В Мангистау за последние три года выросло количество инвалидов

В 2021 году численность лиц с инвалидностью в регионе была равна 29 706. В 2022 году зарегистрировано уже 30 628 людей с ограниченными возможностями. В прошлом году статус инвалида присвоен 31 843 жителям области. Об этом проинформировала Айман Мусаева, заместитель руководителя по медико-социальной экспертизе регионального департамента труда и социальной защиты.

Фото с сайта Inbusiness.kz
Как заметила Айман Мусаева, рост, помимо основных причин, связан с увеличением численности населения Мангистау. Отмечается в регионе также рост показателя первичного выхода на инвалидность среди всего населения области.

В Мангистау за последние три года выросло количество инвалидов


- Если в 2022 году инвалидами были впервые признаны 2 649 человек, то в 2023 году – уже 2 846, что больше на 197 человек: среди взрослого населения - 127, среди детей - 70 человек, - говорит Айман Мусаева.


Болезни системы кровообращения среди взрослых, по словам специалиста, занимают лидирующие позиции. В 2023 году инвалидами по этой причине стали 518 человек, что больше показателя 2022 года на 60 фактов. На втором месте в регионе - онкология: 288 человек получили инвалидность из-за этого заболевания в прошлом году, а 275 человек - в 2022 году.

На 36 случаев меньше по сравнению с 2022 годом зарегистрировано инвалидов с глазными заболеваниями. Но стало больше инвалидов с болезнями костно-мышечной системы - 235 в прошлом году против 199 - в 2022 году.

- Среди детей на первой позиции находятся врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии. В 2022 году по этим заболеваниям на инвалидность перешел 251 ребенок, в прошлом году их число увеличилось до 278. Вторыми по значимости отмечены заболевания нервной системы - 200 детей стали инвалидами в 2022 году, в прошлом году - 215. По причине психических расстройств и расстройств поведения статус инвалида получили 104 ребенка в 2022 году, 145 детей - в 2023 году, - прокомментировала Айман Мусаева.


Среди основных причин роста первичного выхода на инвалидность специалист назвала давно существующую проблему хвостохранилища, недостаточность общедоступных реабилитационных центров как для взрослых, так и для детей, высокий уровень миграции и др.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика