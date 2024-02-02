В Мангистау за последние три года выросло количество инвалидов

- Если в 2022 году инвалидами были впервые признаны 2 649 человек, то в 2023 году – уже 2 846, что больше на 197 человек: среди взрослого населения - 127, среди детей - 70 человек, - говорит Айман Мусаева.

- Среди детей на первой позиции находятся врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии. В 2022 году по этим заболеваниям на инвалидность перешел 251 ребенок, в прошлом году их число увеличилось до 278. Вторыми по значимости отмечены заболевания нервной системы - 200 детей стали инвалидами в 2022 году, в прошлом году - 215. По причине психических расстройств и расстройств поведения статус инвалида получили 104 ребенка в 2022 году, 145 детей - в 2023 году, - прокомментировала Айман Мусаева.

Как заметила Айман Мусаева, рост, помимо основных причин, связан с увеличением численности населения Мангистау. Отмечается в регионе также рост показателя первичного выхода на инвалидность среди всего населения области.Болезни системы кровообращения среди взрослых, по словам специалиста, занимают лидирующие позиции. В 2023 году инвалидами по этой причине стали 518 человек, что больше показателя 2022 года на 60 фактов. На втором месте в регионе - онкология: 288 человек получили инвалидность из-за этого заболевания в прошлом году, а 275 человек - в 2022 году.На 36 случаев меньше по сравнению с 2022 годом зарегистрировано инвалидов с глазными заболеваниями. Но стало больше инвалидов с болезнями костно-мышечной системы - 235 в прошлом году против 199 - в 2022 году.Среди основных причин роста первичного выхода на инвалидность специалист назвала давно существующую проблему хвостохранилища, недостаточность общедоступных реабилитационных центров как для взрослых, так и для детей, высокий уровень миграции и др.