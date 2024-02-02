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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:47

Просмотров: 108

В Мангистау более 17 тысяч первоклассников дополнительно отдохнут на зимних каникулах

Первоклассникам РК прибавили дополнительные дни отдыха к зимним каникулам. Свыше 17 тысяч учащихся первых классов мангистауских школ отдохнут семь дней – с 5 по 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления образования.

_фото из открытых источников
В школах региона обучается более 17 тысяч первоклассников: в Актау – 5 741, в Жанаозене – 3 595, в Бейнеуском районе – 1 805, в Мангистауском районе – 1 094, в Каракиянском районе – 904, в Тупкарганском районе – 958, в Мунайлинском районе – 3 426 учеников 1 классов.

- Третья четверть в школах Мангистауской области началась 8 января 2024 года и состоит из 10 учебных недель. Учащиеся первых классов будут отдыхать дополнительные семь дней в соответствии с приказом №304 от 1 октября 2023 года Министерства просвещения Республики Казахстан, - прокомментировали в пресс-службе областного управления образования.


Общее количество школ дневного обучения в регионе равно 145, частных школ - 39, специализированных – пять.



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