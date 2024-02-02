В Мангистау более 17 тысяч первоклассников дополнительно отдохнут на зимних каникулах

- Третья четверть в школах Мангистауской области началась 8 января 2024 года и состоит из 10 учебных недель. Учащиеся первых классов будут отдыхать дополнительные семь дней в соответствии с приказом №304 от 1 октября 2023 года Министерства просвещения Республики Казахстан, - прокомментировали в пресс-службе областного управления образования.

В школах региона обучается более 17 тысяч первоклассников: в Актау – 5 741, в Жанаозене – 3 595, в Бейнеуском районе – 1 805, в Мангистауском районе – 1 094, в Каракиянском районе – 904, в Тупкарганском районе – 958, в Мунайлинском районе – 3 426 учеников 1 классов.Общее количество школ дневного обучения в регионе равно 145, частных школ - 39, специализированных – пять.