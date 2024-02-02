Департамент госдоходов Мангистау: ждать ли предпринимателям тотальных проверок?

«Не будет внезапного усиления проверок, к тому же, вводится автоматизированная система управления рисками во всех сферах контроля. Это позволит планировать проверки, исключив человеческий фактор, и сократить количество штрафов. Проверка будет проводиться в отношении лиц, которые на систематической основе будут нарушать нормы налогового законодательства. Добросовестным бизнесменам беспокоиться не о чем», – подчеркнула Жанаргул Ракашова.

«Контрольные меры нацелены на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности, ведь сейчас созданы все условия для ведения прозрачного бизнеса. Каждый предприниматель обязан при предоставлении услуг и продаже товаров пробивать чек. Невыдача чека является нарушением налоговой нормы и ущемляет права потребителей», – подчеркнула Жанаргул Ракашова.

В рамках реализации концепции «Слышащего государства» департаментом государственных доходов по Мангистауской области совместно с территориальным подразделением Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» проведена встреча с субъектами бизнеса области по вопросам разъяснения внедрения всеобщего декларирования, налогового контроля мобильных переводов, лицензии на алкогольную продукцию, гражданский контроль, налог на транспортные средства, цифровые продукты, изменения по розничному налогу, авансовые платежи, обязательная постановка на НДС, банкротство физлиц и другое.Предприниматели интересовались завершением моратория на проверки бизнеса и задались вопросом: «Ждать ли тотальных проверок?»Руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра департамента госдоходов по области Жанаргул Ракашова поспешила успокоить всполошившихся предпринимателей тем, что тотальных проверок и повышения административного давления ждать не придется.Также с начала 2024 года действует график налоговых проверок. Компании, включенные в данный график, получат предписание о назначении налоговой проверки и извещение, направляемое за 30 календарных дней до начала проверки.Жанаргул Ракашова также коснулась актуальной и острой темы мобильных переводов.В 2022 году Закон «О платежах и платежных системах» дополнен понятием «мобильный платеж» – безналичный платеж, принимаемый через мобильные приложения или устройства по приему оплаты, к примеру, POS-терминалы с применением штрихового кода. Здесь предпринимателю необходимо четко разграничить, что у него должен быть отдельный счет для бизнеса. По словам Жанаргул Ракашовой, принятие оплаты путем мобильного перевода нужно искоренить, так как он предназначен только для физических лиц. При этом физлица, как и прежде, могут совершать переводы своим родственникам, детям.Проверка мобильных переводов коснется лиц, получивших мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд.На встрече также напомнили о начале третьего этапа всеобщего декларирования, по которому с 1 января 2024 года декларацию должны представить руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Данное требование также распространяется на бездействующих и приостановивших деятельность лиц. У данных лиц возникает обязательство по представлению декларации «Об активах и обязательствах физического лица».