Бесплатный прием проведут онкологи Мангистау

Жителей области примут и проконсультируют: хирург, онколог, онкогинеколог и маммолог.



Обследование, по словам врачей, при необходимости будет проводиться с помощью современного медицинского оборудования.



В пресс-службе отметили, что в Мангистауской области увеличилось количество онкологических больных, состоящих на диспансерном учете. С прошлого года на 0,5% вырос показатель заболеваемости по основным нозологиям: раку желудка, молочной железы, легких, колоректальному раку.



Основной возраст заболевших приходится на категорию 55-70 лет. Пик заболеваемости – на 59-60 лет.



В прошлом году от рака умерли 364 жителя Мангистау в возрасте от 60 до 75 лет, это больше показателя 2022 года на 52 случая.



День открытых дверей пройдет 3 февраля с 09:00 до 13:00 часов в здании областного онкологического центра по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание №3.



Телефон для справок: 8 (708) 604 2492.