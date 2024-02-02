Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Февраля
+4...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.64 KZT
  • €1 = 485.61 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 0

Бесплатный прием проведут онкологи Мангистау

В канун Всемирного Дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, онкологи Мангистауского областного онкологического центра проведут День открытых дверей. Посетить его может каждый. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
Жителей области примут и проконсультируют: хирург, онколог, онкогинеколог и маммолог.

Обследование, по словам врачей, при необходимости будет проводиться с помощью современного медицинского оборудования.

В пресс-службе отметили, что в Мангистауской области увеличилось количество онкологических больных, состоящих на диспансерном учете. С прошлого года на 0,5% вырос показатель заболеваемости по основным нозологиям: раку желудка, молочной железы, легких, колоректальному раку.

Основной возраст заболевших приходится на категорию 55-70 лет. Пик заболеваемости – на 59-60 лет.

В прошлом году от рака умерли 364 жителя Мангистау в возрасте от 60 до 75 лет, это больше показателя 2022 года на 52 случая.

День открытых дверей пройдет 3 февраля с 09:00 до 13:00 часов в здании областного онкологического центра по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание №3.

Телефон для справок: 8 (708) 604 2492.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика