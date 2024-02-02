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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:14

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Пять километров в непогоду: за спасение семи человек награжден спасатель Мангистау

Командир отделения специализированной пожарной части №2 Актау, старшина гражданской защиты Бекбулат Нурсултанов награждён нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей, застрявших в автомобиле.

Фото пресс-службы ведомства
Вчера, 1 февраля, состоялось оперативное совещание под руководством временного исполняющего начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области полковника Бекболата Абдикадырова.

В ходе совещания командир отделения специализированной пожарной части №2 Актау, старшина гражданской защиты Бекбулат Нурсултанов награждён нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» за мужество и самоотверженность при спасении семи человек 10 декабря 2023 года.

Пять километров в непогоду: за спасение семи человек награжден спасатель Мангистау


Вечером 10 декабря 2023 года в 17 часов 40 минут в центр оперативного управления Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ поступило сообщение о том, что в 30-40 километрах от села Баянды Мунайлинского района из-за плохой погоды застрял автомобиль Lada Largus с людьми.

- По тревоге на место вызова были направлены три сотрудника и одна пожарная техника АСА-20. До места вызова пожарная техника не смогла проехать, на пути был скользкий крутой спуск. Командир отделения, старшина гражданской защиты Бекбулат Нурсултанов совместно со старшим инструктором по вождению пожарного автомобиля пешком спускались к застрявшей машине. Из-за гололёда были трудности с извлечением застрявшего автомобиля, а также затрудняли ситуацию погодные условия. Было принято решение, в первую очередь эвакуировать людей в безопасное место. В результате семь человек благополучно были переданы родственникам. Среди спасённых никто не пострадал, от врачебных помощи люди отказались. Благодаря решительным действиям Бекбулата Нурсултанова была обеспечена спасательная операция, предотвратившая угрозу жизни людей, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.


Бекбулат Нурсултанов объяснил, что из-за экстремально сильного гололёда невозможно было использовать автомобиль для того, чтобы добраться до застрявших людей. В связи с этим было принято решение медленно преодолевать пять километров пешим способом. В итоге ему удалось помочь застрявшим жителям и вызволить их из плена непогоды.

Пять километров в непогоду: за спасение семи человек награжден спасатель Мангистау


Пять километров в непогоду: за спасение семи человек награжден спасатель Мангистау





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