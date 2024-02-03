Кто возглавил «Каражанбасмунай» в Мангистау

Генеральным директором АО «Каражанбасмунай», как сообщили в пресс-службе компании, станет Марат Елеусинов. Представление планируется на сегодня, 3 февраля, после обеда.



Марат Елеусинов родился в 1988 году. Окончил РГУНиГ имени Губкина по специальности «инженер».



Свою трудовую деятельность он начал в роли оператора по добыче нефти в 2009 году в «Озенмунайгаз». Позже занял должность инженера по добыче нефти группы по текущему ремонту и оптимизации скважин производственно-технического отдела. Был также ведущим инженером по добыче и подготовке нефти, газа и воды «Мангистаумунайгаз».



В 2016 году он стал ведущим инженером департамента мониторинга и управления производственным процессом, заместителем директора департамента мониторинга и оперативного управления производством, а также директором департамента мониторинга и оперативного управления производством АО «РД «КазМунайГаз».



С 2019 году работал заместителем гендиректора ТОО «Казахтуркмунай».



С 2021 по 2024 годы был главным технологом АО «Эмбамунайгаз».