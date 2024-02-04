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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 740

Казахскую юрту установили на малой родине Тараса Шевченко

В честь 210-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко в Звенигородке открыли «Тарасову юрту», сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

В Звенигородке открыли «Тарасову юрту». Фото Министерства культуры и информационной политики Украины.
«Тарасова юрта» - это небольшое, но оригинальное культурное пространство, где все желающие смогут ознакомиться с традиционной и современной культурой Казахстана. Можно посещать мастер-классы и различные художественные мероприятия.

Казахскую юрту установили на малой родине Тараса Шевченко


Юрта символизирует многовековую дружескую связь украинцев и казахов. При необходимости она будет работать как пункт несокрушимости.

Казахскую юрту установили на малой родине Тараса Шевченко


- Помощь, которая была нам оказана казахами в период острейшей нужды - это свидетельство настоящей дружбы. После массированных обстрелов украинских городов казахские друзья передали нам несколько юрт для оперативного развертывания в качестве мест обогрева. С начала полномасштабной войны подобные юрты уже были установлены в Киеве, Харькове и других городах Украины. Так граждане Казахстана помогают украинцам пережить сложные времена. Они не только используются как аутентичное походное жилище - это действительно произведение искусства, которое лаконично, однако ярко отражает многовековую историю и культуру казахского народа. Отныне с ней самым доступным способом смогут ознакомиться украинцы, - сказал временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.


Казахскую юрту установили на малой родине Тараса Шевченко


Он подчеркнул, что понимание культур других народов способствует воспитанию у нас, украинцев, правильных ценностей - толерантности, взаимоуважения, человечности и добра.

Казахскую юрту установили на малой родине Тараса Шевченко


Казахскую юрту установили на малой родине Тараса Шевченко


Открытие «Тарасова юрта» в Звенигородке - это часть международного проекта «Юрта несокрушимости» - народного депутата Украины, председателя межпарламентской группы дружбы «Украина-Казахстан» Сергея Нагорняка и представителей казахской диаспоры в Украине.

Казахскую юрту установили на малой родине Тараса Шевченко


Тараса Шевченко как украинского поэта и художника знают во всем мире, однако особую любовь и почет он имеет в Казахстане.

Казахскую юрту установили на малой родине Тараса Шевченко


Он много общался с казахами, описывал их в своих стихах и изображал на картинах, исследовал природу и культуру Казахстана. Около 7 лет Тарас Шевченко провел в Мангистау, куда его отправили в ссылку. Отметим, что с 1964 по 1991 год Актау носил название Шевченко.



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Комментарии ( 2 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 12:56
Pluto 9701, казахстанцы на русском, хохлы как водиться на английском как и их Рэмбо-президент.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • jokerok
  • дорожник
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 11:50
Интересно когда юрту поставили и после этого на каком языке общались казахстанцы с хохлами?
 
 

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