Казахскую юрту установили на малой родине Тараса Шевченко

- Помощь, которая была нам оказана казахами в период острейшей нужды - это свидетельство настоящей дружбы. После массированных обстрелов украинских городов казахские друзья передали нам несколько юрт для оперативного развертывания в качестве мест обогрева. С начала полномасштабной войны подобные юрты уже были установлены в Киеве, Харькове и других городах Украины. Так граждане Казахстана помогают украинцам пережить сложные времена. Они не только используются как аутентичное походное жилище - это действительно произведение искусства, которое лаконично, однако ярко отражает многовековую историю и культуру казахского народа. Отныне с ней самым доступным способом смогут ознакомиться украинцы, - сказал временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

«Тарасова юрта» - это небольшое, но оригинальное культурное пространство, где все желающие смогут ознакомиться с традиционной и современной культурой Казахстана. Можно посещать мастер-классы и различные художественные мероприятия.Юрта символизирует многовековую дружескую связь украинцев и казахов. При необходимости она будет работать как пункт несокрушимости.Он подчеркнул, что понимание культур других народов способствует воспитанию у нас, украинцев, правильных ценностей - толерантности, взаимоуважения, человечности и добра.Открытие «Тарасова юрта» в Звенигородке - это часть международного проекта «Юрта несокрушимости» - народного депутата Украины, председателя межпарламентской группы дружбы «Украина-Казахстан» Сергея Нагорняка и представителей казахской диаспоры в Украине.Тараса Шевченко как украинского поэта и художника знают во всем мире, однако особую любовь и почет он имеет в Казахстане.Он много общался с казахами, описывал их в своих стихах и изображал на картинах, исследовал природу и культуру Казахстана. Около 7 лет Тарас Шевченко провел в Мангистау, куда его отправили в ссылку. Отметим, что с 1964 по 1991 год Актау носил название Шевченко.