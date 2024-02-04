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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 318

Как борются с раком в Мангистау

В это воскресенье отмечается Всемирный день борьбы против рака.

Фото с сайта mail.kz
Со слов директора областного онкологического диспансера Нурлана Жариева, в нашем регионе активно работают над профилактикой этих заболеваний.
В прошлом году в области было выявлено 90 случаев онкологии в четвертой стадии. Наблюдается снижение динамики на 9,0%. Также в 2023 году отмечается рост числа людей с пятилетней выживаемостью, в динамике он составил 54,6%. Этот результат увеличился на 2,1% по сравнению с 2022 годом.

- В прошлом году доля роста случаев по видимой локализации рака снизилась на 18,1%. Однако количество больных раком 1-2 стадии в нашем регионе выросло на 3,3%, а количество впервые выявленных онкологических больных 0-1 стадии увеличилось на 7,4%, - сообщил Нурлан Жариев.


В прошлом году скрининг на рак молочной железы в онкологическом диспансере прошли более 29 тысяч женщин. 35 248 человек провели скрининг на рак шейки матки, а 30 592 человека - на колоректальный рак. В 2022 и 2023 годах обследование прошли 190 603 жителя. В результате онкологические заболевания выявлены у 63 жителей, предраковые состояния – у 2706 жителей.

Кроме этого, в онкологическом центре ежемесячно проводился День открытых дверей, где диагностировано 39 онкологических заболеваний, 91 предраковое состояние и 119 других заболеваний.

Существует более 100 видов вируса папилломы человека. Некоторые из них могут вызывать рак шейки матки. Стоит отметить, что это заболевание становится все моложе. Установлено, что данный вирус передается половым путем и в быту. Вирус может быть как у женщин, так и у мужчин. Заболевание развивается и протекает бессимптомно.

Кампания по вакцинации против вируса папилломы человека была начата в стране в 2013 году, проект был реализован в пилотном режиме. В этом году кампанию по вакцинации возобновят. Ее планируется внедрить в рамках Комплексного плана с сентября 2024 года.



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