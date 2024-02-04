Как борются с раком в Мангистау

- В прошлом году доля роста случаев по видимой локализации рака снизилась на 18,1%. Однако количество больных раком 1-2 стадии в нашем регионе выросло на 3,3%, а количество впервые выявленных онкологических больных 0-1 стадии увеличилось на 7,4%, - сообщил Нурлан Жариев.

Со слов директора областного онкологического диспансера Нурлана Жариева, в нашем регионе активно работают над профилактикой этих заболеваний.В прошлом году в области было выявлено 90 случаев онкологии в четвертой стадии. Наблюдается снижение динамики на 9,0%. Также в 2023 году отмечается рост числа людей с пятилетней выживаемостью, в динамике он составил 54,6%. Этот результат увеличился на 2,1% по сравнению с 2022 годом.В прошлом году скрининг на рак молочной железы в онкологическом диспансере прошли более 29 тысяч женщин. 35 248 человек провели скрининг на рак шейки матки, а 30 592 человека - на колоректальный рак. В 2022 и 2023 годах обследование прошли 190 603 жителя. В результате онкологические заболевания выявлены у 63 жителей, предраковые состояния – у 2706 жителей.Кроме этого, в онкологическом центре ежемесячно проводился День открытых дверей, где диагностировано 39 онкологических заболеваний, 91 предраковое состояние и 119 других заболеваний.Кампания по вакцинации против вируса папилломы человека была начата в стране в 2013 году, проект был реализован в пилотном режиме. В этом году кампанию по вакцинации возобновят. Ее планируется внедрить в рамках Комплексного плана с сентября 2024 года.