Зачем зимой демонтировали остановку в Актау

- Остановка была вполне себе хорошая, уютная. Кто додумался сделать это зимой!? - изумляются местные жители.

Люди недоумевают, зачем понадобилось в зимнее время сносить старую крытую автобусную остановку в 12 микрорайоне напротив дома №20.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что данный остановочный пункт принадлежит частному предпринимателю. Согласно эскизу он обязался оборудовать остановку с павильоном в виду того, что старая находилась в аварийном состоянии.Предприниматель планирует завершить строительные работы в течение двух недель.