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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:50

Просмотров: 449

Провала асфальта опасаются водители в Актау

Автовладельцы боятся оказаться под землёй в 11 микрорайоне.

Фото жителей дома №10 в 11 микрорайоне
Углубление на дороге у дома №10 в 11 микрорайоне, как говорят жильцы пятиэтажки, появилось месяц назад. Тогда, в начале января, работники «КЖСА» оградили участок. Спустя время ограждение исчезло.

Водители испытывают дискомфорт, объезжая образовавшуюся яму. С их слов, она становится больше, и есть вероятность на машине провалиться под землю.

Провала асфальта опасаются водители в Актау


- Настанет момент, когда мусоровоз или тяжёлая техника проедет, и уйдёт под асфальт, - говорит житель дома №10 Сагындык.


В «КЖСА» пообещали благоустроить данную территорию.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:33
А если машины идут сплошным потоком, то яму можно просто не заметить.
К чему это может привести, я думаю, рассказывать не надо.
Почему у нас допускаются такие безобразия?
Тем более, что яма существует не один день.
 
 

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