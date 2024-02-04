Провала асфальта опасаются водители в Актау

- Настанет момент, когда мусоровоз или тяжёлая техника проедет, и уйдёт под асфальт, - говорит житель дома №10 Сагындык.

Углубление на дороге у дома №10 в 11 микрорайоне, как говорят жильцы пятиэтажки, появилось месяц назад. Тогда, в начале января, работники «КЖСА» оградили участок. Спустя время ограждение исчезло.Водители испытывают дискомфорт, объезжая образовавшуюся яму. С их слов, она становится больше, и есть вероятность на машине провалиться под землю.В «КЖСА» пообещали благоустроить данную территорию.