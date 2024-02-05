Очистим город от наркограффити! Волонтеры объявили челлендж в Актау

Закрашенная реклама наркотиков. Фото предоставили волонтеры
Волонтеры совместно с участковым инспектором полиции, лейтенантом Аббасом Алиевым приглашают всех жителей принять участие в челлендже по уничтожению граффити-объявлений о продаже наркотиков.
В полиции сообщили, что при обнаружении подобного рода рекламы на домах, в подъездах домов, просьба обращаться по номеру «102».
Руководитель волонтерского движения Давид Миникаев и лейтенант Аббас Алиев
- Хочу обратиться лично к каждому, так как в первую очередь я - житель города, которого беспокоит ситуация с рекламой запрещенных веществ. Давайте не будем оставаться в стороне, так как это общенациональная проблема, в решении которой должны поучаствовать мы все, - обратился руководитель волонтерского движения Давид Миникаев.
В полиции сообщили, что при обнаружении подобного рода рекламы на домах, в подъездах домов, просьба обращаться по номеру «102».
Реклама наркотиков в подъезде дома №58 в 4 микрорайоне
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