Очистим город от наркограффити! Волонтеры объявили челлендж в Актау

Руководитель волонтерского движения Давид Миникаев и лейтенант Аббас Алиев

- Хочу обратиться лично к каждому, так как в первую очередь я - житель города, которого беспокоит ситуация с рекламой запрещенных веществ. Давайте не будем оставаться в стороне, так как это общенациональная проблема, в решении которой должны поучаствовать мы все, - обратился руководитель волонтерского движения Давид Миникаев.

Реклама наркотиков в подъезде дома №58 в 4 микрорайоне

Волонтеры совместно с участковым инспектором полиции, лейтенантом Аббасом Алиевым приглашают всех жителей принять участие в челлендже по уничтожению граффити-объявлений о продаже наркотиков.