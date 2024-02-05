В Мангистау лабораторно подтверждено свыше 700 случаев заболевания корью

- До 5 февраля текущего года зарегистрировано 1 013 подозрительных случаев кори, из них подтвержден 741 случай. Для стабилизации эпидемиологической ситуации по кори с ноября прошлого года проводится массовая иммунизация детей от шести месяцев до 10 месяцев 29 дней, от двух лет до четырех лет 10 месяцев 29 дней. В результате дополнительной иммунизации против кори за последние две недели количество случаев подозрения на корь в области снизилось в 1,6 раза, - рассказала Гульшат Шорбасова.

Со слов врача-эпидемиолога, с апреля 2023 года эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью среди инфекционных заболеваний, контролируемых вакциной, в Мангистауской области нестабильна.Дополнительной массовой иммунизацией запланировано охватить 72 600 мангистаусцев. На сегодняшний день привито 62 408 человек (86,0%).