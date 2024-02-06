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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 624

Жители ЖК «Рахат-2» в Актау три года ждут газификации своего дома

Аким города Актау Улугбек Тналиев встретился с жителями жилого комплекса «Рахат-2» в 19 микрорайоне. В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы этого дома, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города Актау
Жители выразили недовольство из-за отсутствия газоснабжения в жилом комплексе. Они отметили, что с момента сдачи в эксплуатацию дома прошло уже несколько лет, однако обещанный газ так и не подключили.

«Нам три года подряд только обещают. Газа нет до сих пор, и нам приходится пользоваться электрическими приборами. Когда подключат газ?» - задал вопрос один из жителей.

Поскольку газопровод находится на балансе строительной компании, обслуживание и подключение должны выполнять непосредственно они сами. Аким города отметил, что строительная компания должна подготовить и предоставить необходимые документы для подключения газа.

«Строительные компании должны в первую очередь решить вопросы с биллингом, детскими площадками и газоснабжением, а потом уже заселять жильцов в квартиры. Для подключения газа к жилому дому строительной компании требуется подготовить все необходимые документы по газоснабжению и передать их в компанию «КазТрансГаз Аймак». Касательно этого вопроса жильцы дома могут обратиться с заявлением в управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области», - сказал аким города Актау Улугбек Тналиев.


Жители жилого комплекса «Рахат-2» также выразили обеспокоенность состоянием дорог. Они попросили построить дорогу между жилым домом №45 в ЖК «Рахат-2» и ЖК «Тыныштық». Аким города проинформировал жителей о текущей ситуации с дорожным вопросом и разъяснил им возможные пути решения этого вопроса.

«Между двумя жилыми комплексами расположены центральные канализационные трубы. Следовательно, прокладка дороги в этом месте нецелесообразна. В связи с этим движение автомобилей будет запрещено», - сказал аким города Улугбек Тналиев.


Жители ЖК «Рахат-2» в Актау три года ждут газификации своего дома



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