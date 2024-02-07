В Актау у годовалого ребёнка выявлена менингококковая инфекция

- В январе текущего года в областную детскую многопрофильную больницу поступил ребёнок из Актау в возрасте одного года трёх месяцев. Была проведена пункция, спинномозговая жидкость лабораторно подтвердила возбудитель Neisseria meningitidis. Мальчик из неорганизованной группы, то есть детский сад не посещает. Поступил с высокой температурой и характерной сыпью. После реанимационных действий, когда состояние ребёнка улучшилось, его перевели в палату. После получения полного лечения малыш выздоровел и был выписан домой, - рассказала Гульшат Шорбасова.

В прошлом году в больнице прошла лечение молодая учительница из Тупкараганского района.Это острое инфекционное заболевание человека, вызываемое Neisseria meningitidis, которое передается воздушно-капельным путём и характеризуется локальным поражением слизистой оболочки носоглотки и воспаления мягких мозговых оболочек (менингококковый менингит).Опасность инфекции состоит в том, что она может иметь очень быстрое, молниеносное развитие тяжелейших форм с высоким риском летального исхода и возможным влиянием на нервно-психическое последующее развитие ребенка.Путь передачи возбудителя как нельзя более прост — воздушно-капельный, т.е. заражение происходит при кашле, чихании, разговоре, поцелуях. Риск развития заболевания у детей выше, чем у взрослых. Для этой инфекции характерны вспышки, возникающие в условиях скученности населения, высокой влажности воздуха в помещениях, которые чаще наблюдаются в организованных коллективах (детский сад, школа, учебные заведения, военные части). Заболевание чаще регистрируется в зимне-весенний период (февраль — май). Это происходит потому, что иммунная система человека в это время ослаблена большим количеством вирусов, которые тоже активизируются в это время года — ОРВИ, грипп и др. Кроме того, немаловажным пусковым фактором развития менингококковой инфекции являются переохлаждения.- Лихорадка (которая может не реагировать на жаропонижающие средства);- Тошнота и рвота;- Слабость;- Спутанность сознания и дезориентация во времени, пространстве;- Головокружение, сильная головная боль;- Беспокойство и возбуждение, судороги.- Сыпь начинается с розовых пятен размером два-10 мм, затем превращается в багровые пятна неправильной (звездчатой) формы, не выступающие над поверхностью кожи, не исчезающие при надавливании. Начинается чаще всего с ягодиц, туловища, ног.Для предотвращения заражения необходимо соблюдать простые правила гигиены. Нельзя:- обмениваться напитками, едой, мороженым, конфетами, жевательными резинками;- пользоваться чужими губными помадами, зубными щетками; курить одну сигарету;- держать во рту кончик ручки или карандаша;- облизывать детскую соску перед тем, как дать малышу.Радикальной мерой, препятствующей распространению заболевания, является специфическая вакцинопрофилактика.