Мангистауская область заняла последнее место по инвестициям в здравоохранении

Фото с сайта med.mcfr.kz
В региональном разрезе больше всего инвестиций в секторе здравоохранения пришлось на Астану: 118,7 млрд тенге, плюс 28% за год. Далее расположились Алматы (58 млрд тенге), а также Туркестанская (25,1 млрд тенге) и Атырауская (22,5 млрд тенге) области, сообщают аналитики.
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг за январь–декабрь 2023 года в целом по стране достигли 410 млрд тенге — сразу на 50,2% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Индекс физического объема составил 151,1%, что показывает реальный рост инвестиций в секторе на 51,1%.
По итогам декабря 2023 года цены на амбулаторные услуги в стране выросли на 1,1% за месяц и сразу на 13,6% за год.
В месячной динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на заметные 5,8%. Первичный приём у врача вырос по стоимости на 0,5%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 0,7%, стоматологические услуги — на 0,9%.
В годовой динамике цены на первичный приём у врача увеличились на 19,1%, на услуги врачей-специалистов в амбулаториях — на 18,3%, на услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 12,4%, на стоматологические услуги — на 11,4%.
В третьем квартале прошлого года объём услуг в области здравоохранения в РК составил 737,9 млрд тенге — на 16% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Больше всего услуг традиционно оказали за счёт бюджета: на 541,9 млрд тенге, плюс 15,8% за год. Объём услуг, оказанных за счёт населения, вырос на 25,9% за год, до 127,9 млрд тенге, за счёт предприятий — на 2,5%, до 68,1 млрд тенге.
В региональном разрезе больше всего услуг в секторе было оказано в густонаселённом и сосредотачивающем множество республиканских центров Алматы: 138,6 млрд тенге — на 0,8% меньше, чем годом ранее. Далее идёт ещё один медицинский хаб республики, Астана (117,2 млрд тенге, плюс 19,6%), следом — Карагандинская область (43,4 млрд тенге, плюс 16,2%). Меньше всего услуг в области здравоохранения оказали в Улытауской (6,5 млрд тенге), Жетысуской (16,9 млрд тенге) и Абайской (18,1 млрд тенге) областях.
Тем временем медицинские учреждения страны задолжали фонду ОСМС 113 млрд тг, сообщает Хабар24. 90% из них — государственные средства. В фонде считают, что причиной возникновения задолженности в крупном размере стали неэффективные управленческие решения руководителей медорганизаций. Они ежегодно повышали сотрудникам заработную плату и выплачивали премии, проводили ремонт зданий, не вели должным образом учёт расхода лекарственных средств, покупали невостребованные среди населения препараты.
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг за январь–декабрь 2023 года в целом по стране достигли 410 млрд тенге — сразу на 50,2% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Индекс физического объема составил 151,1%, что показывает реальный рост инвестиций в секторе на 51,1%.
По итогам декабря 2023 года цены на амбулаторные услуги в стране выросли на 1,1% за месяц и сразу на 13,6% за год.
В месячной динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на заметные 5,8%. Первичный приём у врача вырос по стоимости на 0,5%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 0,7%, стоматологические услуги — на 0,9%.
В годовой динамике цены на первичный приём у врача увеличились на 19,1%, на услуги врачей-специалистов в амбулаториях — на 18,3%, на услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 12,4%, на стоматологические услуги — на 11,4%.
В третьем квартале прошлого года объём услуг в области здравоохранения в РК составил 737,9 млрд тенге — на 16% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Больше всего услуг традиционно оказали за счёт бюджета: на 541,9 млрд тенге, плюс 15,8% за год. Объём услуг, оказанных за счёт населения, вырос на 25,9% за год, до 127,9 млрд тенге, за счёт предприятий — на 2,5%, до 68,1 млрд тенге.
В региональном разрезе больше всего услуг в секторе было оказано в густонаселённом и сосредотачивающем множество республиканских центров Алматы: 138,6 млрд тенге — на 0,8% меньше, чем годом ранее. Далее идёт ещё один медицинский хаб республики, Астана (117,2 млрд тенге, плюс 19,6%), следом — Карагандинская область (43,4 млрд тенге, плюс 16,2%). Меньше всего услуг в области здравоохранения оказали в Улытауской (6,5 млрд тенге), Жетысуской (16,9 млрд тенге) и Абайской (18,1 млрд тенге) областях.
Тем временем медицинские учреждения страны задолжали фонду ОСМС 113 млрд тг, сообщает Хабар24. 90% из них — государственные средства. В фонде считают, что причиной возникновения задолженности в крупном размере стали неэффективные управленческие решения руководителей медорганизаций. Они ежегодно повышали сотрудникам заработную плату и выплачивали премии, проводили ремонт зданий, не вели должным образом учёт расхода лекарственных средств, покупали невостребованные среди населения препараты.
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