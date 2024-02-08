Среднемесячная номинальная заработная плата в Мангистау составила более 500 тысяч тенге

- Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан в ІV квартале 2023 года составило 393 605 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 16,2%, в реальном выражении увеличение – на 5,3%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в IV квартале 2023 года составило 259 463 тенге, - сообщается на сайте бюро.



При этом среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Мангистауской области равна 559 531 тенге. Выше этот показатель только в соседнем Атырауском регионе (591 588 тенге). На третьем месте оказался Улытау (554 275 тенге) и только за ним Астана (549 977 тенге) и Алматы (474 550 тенге).Самая маленькая средняя зарплата в четвертом квартале 2023 года по данным бюро была в Туркестанской области (278 894 тенге).Рост среднего размера заработной платы в четвертом квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий.По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29,7%, информации и связи – 23,2%, искусства, развлечения и отдыха – 20,8%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 18,6%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 18,2%.