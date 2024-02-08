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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 19:35

Просмотров: 1486

Среднемесячная номинальная заработная плата в Мангистау составила более 500 тысяч тенге

По данным бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан в ІV квартале 2023 года составило 393 605 тенге. Об этом сообщается на сайте ведомства.  

Фото с сайта masa.media/
При этом среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Мангистауской области равна 559 531 тенге. Выше этот показатель только в соседнем Атырауском регионе (591 588 тенге). На третьем месте оказался Улытау (554 275 тенге) и только за ним Астана (549 977 тенге) и Алматы (474 550 тенге).

Самая маленькая средняя зарплата в четвертом квартале 2023 года по данным бюро была в Туркестанской области (278 894 тенге).

Среднемесячная номинальная заработная плата в Мангистау составила более 500 тысяч тенге


- Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан в ІV квартале 2023 года составило 393 605 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 16,2%, в реальном выражении увеличение – на 5,3%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в IV квартале 2023 года составило 259 463 тенге, - сообщается на сайте бюро.

Рост среднего размера заработной платы в четвертом квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий.

По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29,7%, информации и связи – 23,2%, искусства, развлечения и отдыха – 20,8%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 18,6%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 18,2%.



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Комментарии ( 9 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 22:49
номинальная заработная плата одного работника в Мангистауской области равна 559 531 тенге…
Где мои остальные 359 531 тг ?
 
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  • Белое ☀️
 xerox (Посетители) Сегодня, 21:34
Лучше бы не было интернета и этой статьи. Я жил, и то тих, без вранья.
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 21:31
Сказки [Венского Актауского леса... draznilka
 
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Businessman (Посетители) Сегодня, 21:23
Все уже устали от бесконечного вранья статорганов. Такое ощущение, что они берут определенный срез общества, не беря в расчет работающих с зарплатой ниже 300 тысяч тенге, которых в нашей стране наверное 90%.
 
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  • Papirosso
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 spamregg (Посетители) Сегодня, 20:52
Другая реальность в которой живут чиновники. Ведь от этой статистики и делают выводы наверху, как зп растет и люди богатеют
 
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  • spamregg
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 Винипух (Посетители) Сегодня, 20:45
"Среднемесячная номинальная заработная плата в Мангистау составила более 500 тысяч тенге"--- очень удобно покупать такие же среднемесячные продукты
 
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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 20:13
заработная плата одного работника в Мангистауской области равна 559 531 тенге.

Где такие зарплаты? Вот из-за таких вот раздутых цифр, в бюро национальной статистики, люди и не идут на вакансии с зарплатами 140-280 тысяч, предложенные безработным жанаозенцам! Конечно им этого будет мало, когда где-то, по статистике, получают 560 тыщ.Сами толкают людей на забастовки!
 
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 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 19:53
Kain-Livesy, На бумажке в бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 19:46
где мои 500 тыс. зарплаты?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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