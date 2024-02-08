За неуплату алиментов были осуждены 43 жителя Мангистау

- Из 81 осужденного 31 совершили тяжкие преступления (в 2022 году - 19), средней тяжести - 10 (в 2022 году - 9), небольшой тяжести - 40 (в 2022 году - 23). Кроме того, в 2023 году за кражу были осуждены 20 человек (в 2022 году — 10), - сообщает пресс-служба суда.

Большая часть дел, как сообщает пресс-служба суда, рассмотрено по статье 139 Уголовного кодекса РК, то есть неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей. По этой статье были осуждены 43 человека (в 2022 году – 29).В общем число осужденных за 12 месяцев 2023 года в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних составило 81 (в 2022 году – 51 человек). Из них не достигли 18 лет 27 человек (в 2022 году – 14).