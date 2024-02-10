Назван новый срок по обещанным жителям Актау дорогам

- В связи с этим в 2023 году в проект были внесены поправки. В декабре получено заключение экспертизы проекта. Дополнительно выдали заявку на бюджет. На сегодня подрядная организация разработала график для начала строительных работ, которые будут продолжены в марте-апреле после стабилизации погоды, - объяснили чиновники.

Жители микрорайона "Шыгыс-2" возмущены тем, что власти обязались уложить первый слой асфальта до конца прошлого года. Сегодня уже почти середина февраля, и ситуация не изменилась.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что проект по строительству внутримикрорайонных автомобильных дорог в "Шыгыс 2 и 3" был сделан в 2015 году по просьбе жителей. В прошлом году к проекту добавили дополнительно асфальтирование улиц.