Делегацию из греческого города пригласили в Актау

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Яннис Моралис ознакомил с планами развития крупнейшего порта Греции - Пирей, расположенного на территории города, который имеет фидерное соединение со Средиземным, Черным и Адриатическим морями, а также железнодорожное и автомобильное сообщение со странами Балкан и Центральной Европы.
Ерлан Баударбек-Кожатаев отметил потенциал сопряжения логистических возможностей Казахстана и Греции для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута через морские порты Актау и Курык.
Мэр города Пирей выразил заинтересованность в укреплении долгосрочных партнерских отношений с Актау в области экономики, туризма и культурно-гуманитарных связей.
По согласованию с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым посол Казахстана пригласил делегацию города Пирей в Актау в ближайшее время.
Для справки:
Пирей - это крупнейший порт Европы после Роттердама, Гамбурга и Антверпена. Он является ведущим центром международных перевозок в Средиземноморье. В 2022 году в порту Пирей было обработано около 4,35 миллионов TEU морских контейнеров. Площадь складских помещений порта Пирей составляет 180 000 квадратных метров, а пропускная способность - 25 миллионов тонн в год. Пирей также является крупнейшим пассажирским портом Греции с пассажиропотоком почти 18 миллионов человек в год.
Ерлан Баударбек-Кожатаев отметил потенциал сопряжения логистических возможностей Казахстана и Греции для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута через морские порты Актау и Курык.
Посол Казахстана Ерлан Баударбек-Кожатаев и мэр города Пирей Яннис Моралис
Мэр города Пирей выразил заинтересованность в укреплении долгосрочных партнерских отношений с Актау в области экономики, туризма и культурно-гуманитарных связей.
По согласованию с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым посол Казахстана пригласил делегацию города Пирей в Актау в ближайшее время.
Для справки:
Пирей - это крупнейший порт Европы после Роттердама, Гамбурга и Антверпена. Он является ведущим центром международных перевозок в Средиземноморье. В 2022 году в порту Пирей было обработано около 4,35 миллионов TEU морских контейнеров. Площадь складских помещений порта Пирей составляет 180 000 квадратных метров, а пропускная способность - 25 миллионов тонн в год. Пирей также является крупнейшим пассажирским портом Греции с пассажиропотоком почти 18 миллионов человек в год.
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