Делегацию из греческого города пригласили в Актау

Посол Казахстана Ерлан Баударбек-Кожатаев и мэр города Пирей Яннис Моралис

Яннис Моралис ознакомил с планами развития крупнейшего порта Греции - Пирей, расположенного на территории города, который имеет фидерное соединение со Средиземным, Черным и Адриатическим морями, а также железнодорожное и автомобильное сообщение со странами Балкан и Центральной Европы.Ерлан Баударбек-Кожатаев отметил потенциал сопряжения логистических возможностей Казахстана и Греции для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута через морские порты Актау и Курык.Мэр города Пирей выразил заинтересованность в укреплении долгосрочных партнерских отношений с Актау в области экономики, туризма и культурно-гуманитарных связей.По согласованию с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым посол Казахстана пригласил делегацию города Пирей в Актау в ближайшее время.